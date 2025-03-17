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Понедельник 17 марта

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Торт за миллион и роскошный особняк: Рудковская отметила юбилей с размахом

Торт за миллион и роскошный особняк: Рудковская отметила юбилей с размахом
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Недавний день рождения Яны Рудковской стал масштабным событием в российском шоу-бизнесе.

Праздник, организованный в стиле волшебного леса, собрал под одной крышей только самых избранных гостей, среди которых были Ольга Бузова, Влад Лисовец, Люся Чеботина и Ида Галич. Дресс-код "Magic Black Tie" добавил мероприятию особую атмосферу и загадочность.

Яна выбрала для празднования роскошный особняк на Волхонке, известный своими ювелирными ужинами и свадьбами. Хотя ее юбилей — 50 лет — пришелся на январь, она решила не упускать возможность отпраздновать его с размахом в компании близких друзей и коллег. Подготовка к этому событию была тщательной и масштабной: по словам декоратора Марины Миланской, оформление зала обошлось примерно в пять миллионов рублей. В интерьере присутствовали живые цветы, фигурки животных и изысканный хрусталь.

Одним из главных сюрпризов вечера стал интерактивный торт, созданный известным кондитером Максимом Синицкиным. Этот шедевр кулинарного искусства оценили в миллион рублей. Торт не только выглядел потрясающе, но и удивлял гостей своими спецэффектами, что стало настоящим хитом вечера.

Образ именинницы также заслуживает внимания. В платье принцессы Яна выглядела невероятно молодо и свежо, как минимум на 15 лет моложе своего возраста. Праздник, на организацию которого Рудковская потратила не только деньги, но и много сил, стал настоящей сказкой, которая запомнится всем участникам.

Среди гостей звучали восторженные отзывы о Яне. Так, светская львица Вика Шелягова отметила: "Яна — человек, который живет по понятиям. Всегда знаешь: на Рудковскую точно можно положиться". Это качество действительно выделяет Рудковскую среди многих других звезд и делает ее праздники незабываемыми.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 16:55
Яна Рудковская. Фото: соцсети
Телеграм-канал "Звездач"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых вещей

Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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