Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына

Ирина Дубцова воспитала 19-летнего сына.

Ирина Дубцова заявила, что планирует в текущем году порадовать своих поклонников новым материалом и большими сольными концертами, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, по ее словам, для нее наибольшую важность представляет тот факт, что ее девятнадцатилетний сын Артем также начинает свой путь в музыкальной карьере, сообщает Клео.ру.

Дубцова рассказала, что ее сын планирует осуществить важный шаг и выпустить свой первый сингл, и она с большим волнением ожидает этого события, подчеркнув, что, возможно, даже больше, чем сам Артем. Она уточнила, что не будет выступать продюсером этого сингла, так как этим будут заниматься профессиональные продюсеры, поскольку уверена, что каждый должен заниматься своим делом. При этом Дубцова добавила, что если ее сыну, которому уже девятнадцать лет, потребуется какая-либо помощь, то она, как мать и как автор песен и музыки, обязательно его поддержит.

Напомним, что отцом Артема является Роман Черницын, солист группы Plazma. Ирина Дубцова и Роман Черницын познакомились в 1998 году в Волгограде, в 2004 году они заключили брак, который впоследствии, в 2008 году, распался.

Артистка также поделилась своей радостью от того, что у них с сыном сложились отношения, позволяющие не только поддерживать друг друга, но и быть друзьями с самого рождения Артема. Она считает, что при таком подходе у детей не возникает желания что-либо скрывать, и они охотно советуются с родителями. Дубцова отметила, что направляет сына в различных вопросах, но при этом не настаивает на своем мнении и никогда ничего ему не запрещала. Кроме того, поскольку Артем проявляет интерес ко всему, что связано с финансами, Ирина Дубцова призналась, что обращается к нему за советами в денежных вопросах, ощущая рядом с собой надежную поддержку.