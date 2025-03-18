Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына

Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП Тесты Дайнеко получила предложение руки и сердца Игры Сонник

Топ новостей недели

Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружуБуйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в МосквуУ Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоуРудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает оборотыРазгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты

Лента новостей

Вторник 18 марта

11:05Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая 11:04Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына 10:43Ольга Орлова высказалась о непростых отношениях: Пора валить 09:22Лолита облачилась в черное и сменила профессию 08:33Подольская после 15 лет брака с Пресняковым снова наденет свадебное платье 06:35Александр Ревва заговорил на болезненную тему: Это закрытая душевная рана 03:32Лера Кудрявцева серьезно пострадала на отдыхе в Дубае 00:30Бизнесмен раскрыл тайну Галкина* и Пугачевой: Любви к этой женщине преклонного возраста нет и быть не может 21:35Потерпевшая полный провал в личной жизни Бузова вернулась к бывшему: Я его люблю! 19:51Дмитрий Шепелев раскрыл особые секреты воспитания своих детей 19:29Знаменитый продюсер поставил крест на карьере 73-летней Ирины Аллегровой 18:14"Фридом Финанс": как экосистема холдинга открывает новые возможности для инвесторов 18:12Кудрявцева пострадала из-за нового обмана аферистов: Списывают деньги 16:55Торт за миллион и роскошный особняк: Рудковская отметила юбилей с размахом 15:32Нарушившая допустимые нормы Чехова сообщила о болезни: Сильно подрывает иммунитет 14:04Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым мужем 12:10Михаил Ефремов пообещал устроить "чудовищную движуху" после освобождения из колонии 11:06Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца 10:30Как живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына 09:47Отказавшийся от дочери Петросян хочет лишить ее жилья 09:19Пережившая кибербуллинг Решетова снова задела Алсу 08:24Бледанс назвала причину нервных срывов Пугачевой: Чисто по-человечески мне ее жаль 04:47Лизе Арзамасовой 30 лет! Вспоминаем яркие факты из ее жизни 02:08"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!" 00:58"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой 00:06Тест по советскому фильму "Айболит-66" 21:36Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание 18:24Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды 15:45В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение 12:28Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 09:16Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы 06:20Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки 03:29ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи 00:12Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе 21:09Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину 18:28Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино? 16:46Главное модное событие весны: Московская неделя моды 15:36Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 12:34На Елену Малышеву подали в суд 09:12Меган Маркл опозорилась на публике, пытаясь стать ближе к королевской семье 06:28Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 03:19Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 00:09На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе 21:24Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии 20:39Известного стилиста Зверева несколько лет третирует пожилая шизофреничка 19:56Несмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем 18:10Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить 17:25Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову 16:47Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть 15:34Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына

Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына
96

Ирина Дубцова воспитала 19-летнего сына.

Ирина Дубцова заявила, что планирует в текущем году порадовать своих поклонников новым материалом и большими сольными концертами, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, по ее словам, для нее наибольшую важность представляет тот факт, что ее девятнадцатилетний сын Артем также начинает свой путь в музыкальной карьере, сообщает Клео.ру.

Дубцова рассказала, что ее сын планирует осуществить важный шаг и выпустить свой первый сингл, и она с большим волнением ожидает этого события, подчеркнув, что, возможно, даже больше, чем сам Артем. Она уточнила, что не будет выступать продюсером этого сингла, так как этим будут заниматься профессиональные продюсеры, поскольку уверена, что каждый должен заниматься своим делом. При этом Дубцова добавила, что если ее сыну, которому уже девятнадцать лет, потребуется какая-либо помощь, то она, как мать и как автор песен и музыки, обязательно его поддержит.

Напомним, что отцом Артема является Роман Черницын, солист группы Plazma. Ирина Дубцова и Роман Черницын познакомились в 1998 году в Волгограде, в 2004 году они заключили брак, который впоследствии, в 2008 году, распался.

Артистка также поделилась своей радостью от того, что у них с сыном сложились отношения, позволяющие не только поддерживать друг друга, но и быть друзьями с самого рождения Артема. Она считает, что при таком подходе у детей не возникает желания что-либо скрывать, и они охотно советуются с родителями. Дубцова отметила, что направляет сына в различных вопросах, но при этом не настаивает на своем мнении и никогда ничего ему не запрещала. Кроме того, поскольку Артем проявляет интерес ко всему, что связано с финансами, Ирина Дубцова призналась, что обращается к нему за советами в денежных вопросах, ощущая рядом с собой надежную поддержку.

Шоу-бизнес в Telegram

18 марта 2025, 11:04
Ирина Дубцова. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
КЛЕО✓ Надежный источник

По теме

Ирину Дубцову обокрали во время гастролей: не может вернуться домой

"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой
Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая

Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая
В столичном кинотеатре "Художественный" прошла закрытая светская премьера сериала "Опасная близость". Эта остросюжетная драма с Елизаветой Боярской и Артемом Быстровым в главных ролях рассказывает о семейной драме успешного пластического хирурга. Среди звезд, первыми оценивших многосерийную ленту онлайн-кинотеатра START, была и легендарная телеведущая Лариса Вербицкая. Лариса Вербицкая работала на Центральном телевидении в программах "Будильник", "Московские новости", "Встречи в концертной студии Останкино", "Новости".

Ольга Орлова высказалась о непростых отношениях: Пора валить

Ольга Орлова высказалась о непростых отношениях: Пора валить
Ольга Орлова в браке с бизнесменом Валерием. Совсем недавно известная телеведущая и певица Ольга Орлова снова порадовала своих многочисленных подписчиков в социальной сети мудрыми советами, касающимися сложных и волнующих тем взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Лолита облачилась в черное и сменила профессию

Лолита облачилась в черное и сменила профессию
Певица Лолита переживает из-за многочисленных отмен. Лолита Милявская, несмотря на отмену выступлений в российских городах, нашла способ занять себя и сменила профессию — стала моделью.

Подольская после 15 лет брака с Пресняковым снова наденет свадебное платье

Подольская после 15 лет брака с Пресняковым снова наденет свадебное платье
Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005 году. В этом году Наталья Подольская и Владимир Пресняков празднуют двадцатилетний юбилей своего знакомства.

Александр Ревва заговорил на болезненную тему: Это закрытая душевная рана

Александр Ревва заговорил на болезненную тему: Это закрытая душевная рана
Александр Ревва разоткровенничался с журналистами о наболевшем. В семье Александра Реввы все еще сохраняются напряженные отношения.

Выбор читателей

16/03ВскПотерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 17/03Пнд"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой 17/03Пнд"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!" 17/03ПндКак живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына 17/03ПндПотерпевшая полный провал в личной жизни Бузова вернулась к бывшему: Я его люблю! 17/03ПндЗнаменитый продюсер поставил крест на карьере 73-летней Ирины Аллегровой