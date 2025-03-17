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Понедельник 17 марта

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Пережившая кибербуллинг Решетова снова задела Алсу

Пережившая кибербуллинг Решетова снова задела Алсу
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Анастасию Решетову обвиняли в разрыве семьи Алсу и Яна Абрамовых.

Анастасию Решетову, бывшую возлюбленную Тимати, постоянно атакуют негативные комментарии в Сети. Для защиты от хейтеров она отключила возможность комментирования своих постов и стала бросать двусмысленные намеки по этому поводу, чем вновь задела певицу Алсу. Заинтересованные фанаты обратились к ней за объяснением, и Решетова сообщила, что это очередная атака организованных ботов, добавив, что надеется, что у человека, стоящего за этим, вскоре появятся другие интересы и приоритеты.

Напомним, после развода Алсу и Яна Абрамова на Решетову обрушился шквал обвинений. Разрыв пары шокировал поклонников певицы, а слухи о причастности Решетовой к этому разрыву вызвали бурю негодования. Появились даже косвенные подтверждения от самой Алсу, которая в ответ на объяснения Решетимой, заявила, что та лжет. Модель отказалась комментировать обвинения, заявив, что жизнь звездной пары ее не касается. Однако позже стало известно, что поток негатива все же серьезно повлиял на ее психическое состояние.

В одном из интервью Анастасия рассказала, что этот год начался для нее совсем иначе, чем предыдущий, что она переживает процесс трансформации, и что основные трудности пришлись на прошлый год. Она назвала кибербуллинг испытанием, допустив, что, возможно, частично она его заслуживает, но при этом подчеркнула, что не считает себя той, кем ее называют, и что люди, которые ее хорошо знают, разделяют ее мнение.

Настя, которую обвинили в том, что она стала любовницей мужа Алсу, пожаловалась на постоянные преследования, заметив, что оскорбления для нее не в новинку. Она призналась, что в шоу-бизнесе подобное явление распространено, что это помогает повышать просмотры и рейтинги, и что многим людям комфортно жить в таком мире. Модель добавила, что поначалу ей было сложно справляться с этим, но позже она научилась немного абстрагироваться.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 09:19
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

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