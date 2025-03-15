Меган Маркл опозорилась на публике, пытаясь стать ближе к королевской семье

Меган Маркл ведет кулинарное шоу "С любовью, Меган".

Меган Маркл опозорилась на публике и снова привлекла внимание общественности своими высказываниями о фамилии в рамках нового кулинарного проекта "С любовью, Меган". Герцогиня Сассекская подчеркнула, что теперь носит фамилию Сассекс, символизирующую единство всей ее семьи. Однако эти слова вызвали критику со стороны троюродного брата короля Карла III, маркиза Ивара Маунтбеттена.

Лорд Маунтбеттен опроверг утверждения Меган, отметив, что правильная фамилия — Маунтбеттен-Виндзор, которой пользуются принц Гарри и их дети, Арчи и Лилибет. По словам лорда, "Сассекс" является всего лишь титулом, а не фамилией.

Во время шоу Меган исправила Минди Калинг, назвавшую ее "Меган Маркл", подчеркивая значимость фамилии "Сассекс" в контексте ее новой жизни. Эти заявления вызвали удивление среди британских аристократов и усилили напряжение в отношениях между Сассексами и королевским двором.

Несмотря на споры, проект "С любовью, Меган" продолжает привлекать внимание зрителей, и стриминговая платформа уже объявила о втором сезоне. Сама Меган выразила радость по этому поводу в соцсетях. Лорд Маунтбеттен, несмотря на то, что не видел шоу, сомневается в его долговременной популярности.

