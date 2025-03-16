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Воскресенье 16 марта

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Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание

Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание
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Ираклий Пирцхалава был на грани жизни и смерти.

Ираклий Пирцхалава дал откровенное интервью журналистам, где рассказал о том, как пережил клиническую смерть и о мощной поддержке, полученной от друзей и семьи после этой трагедии. Артист не стал скрывать, что этот жизненный опыт повлиял на его восприятие мира и помог пересмотреть жизненные цели.

Пирцхалава вспомнил события нескольких лет назад, когда оказался перед лицом смертельной опасности, что заставило его задуматься над истинными ценностями. В тяжелые времена его поддерживали близкие люди, особенно брат и менеджер Юрий Стрелкин, который постоянно был рядом, оказывая необходимую помощь. По словам артиста, Юрий регулярно навещал его дома, дожидаясь, пока тот уснет, и лишь потом возвращался к своей семье. Несмотря на все трудности, Ираклий подчеркнул, что прощает брату любые возможные ошибки и уверен в неизменности своей любви к нему.

Также важной поддержкой стали духовные учителя, среди которых — патриарх Грузии Илия II, чьи молитвы за здоровье певца помогли ему справиться с кризисом. Возвращение к сцене через подготовку концерта "Слава Богу за все" стало символом восстановления единства с коллективом. С особой теплотой артист поблагодарил своего директора Томочку и всех тех, кто оставался рядом, несмотря на обстоятельства.

Артист признался, что самую большую благодарность чувствует к тем, кто шел против него и провоцировали его стать врагом. Именно эти люди сделали его сильнее.

Шоу-бизнес в Telegram

16 марта 2025, 21:36
Ираклий Пирцхалава. Фото: Youtube / @RUTVofficialchannel
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты примут участие в важном футбольном матче

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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