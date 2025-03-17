Бледанс назвала причину нервных срывов Пугачевой: Чисто по-человечески мне ее жаль

Орбакайте готовится к большому концерту за 26 миллионов Тесты Над детищем Якубовича нависла угроза Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористуУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Лента новостей

Понедельник 17 марта

08:24Бледанс назвала причину нервных срывов Пугачевой: Чисто по-человечески мне ее жаль 04:47Лизе Арзамасовой 30 лет! Вспоминаем яркие факты из ее жизни 02:08"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!" 00:58"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой 00:06Тест по советскому фильму "Айболит-66" 21:36Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание 18:24Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды 15:45В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение 12:28Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 09:16Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы 06:20Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки 03:29ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи 00:12Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе 21:09Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину 18:28Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино? 16:46Главное модное событие весны: Московская неделя моды 15:36Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 12:34На Елену Малышеву подали в суд 09:12Меган Маркл опозорилась на публике, пытаясь стать ближе к королевской семье 06:28Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 03:19Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 00:09На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе 21:24Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии 20:39Известного стилиста Зверева несколько лет третирует пожилая шизофреничка 19:56Несмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем 18:10Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить 17:25Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову 16:47Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть 15:34Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу 14:25Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта 14:10Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне 13:3764-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли 13:07Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой 11:49В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере 11:24Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса? 09:50"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой 09:45Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой 08:49У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы 06:51Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу 03:32Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы 00:24Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова 20:52Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри 19:27Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов своим видом 17:49Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков 17:34Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта 17:18Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно 16:36Новый цирк Москвы имеет шансы превзойти существующие строения – эксперт Бархота 15:54Отчаявшаяся Лолита уехала из России 15:30Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк 15:20Директор Театра на Трубной рассказал, какие возможности открыл сервис "Мосбилет"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Бледанс назвала причину нервных срывов Пугачевой: Чисто по-человечески мне ее жаль

Бледанс назвала причину нервных срывов Пугачевой: Чисто по-человечески мне ее жаль
38

Эвелина Бледанс призналась, что сочувствует Примадонне.

Алла Пугачева сейчас живет на Кипре после того, как покинула Россию. Ее эмоциональная нестабильность активно обсуждалась в светской среде, особенно после публичного конфликта с российской журналисткой.

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о причинах нервных срывов Примадонны в интервью с журналистами. Она полагает, что адаптация к менее роскошному образу жизни после пребывания в условиях максимального комфорта всегда трудна.

Бледанс призналась, что понимает уехавшую звезду, ведь сама сильно скучала бы по своему дому, подобному замку, и предположила, что именно это вызывает у Пугачевой повышенную раздражительность. Несмотря на симпатию к певице, актриса все же отметила, что ее нервы действительно находятся на пределе.

Стоит подчеркнуть, что Бледанс была среди тех знаменитостей, кто первым выразил надежду на возвращение Пугачевой в Россию. По словам актрисы, Россия не может существовать без Пугачевой, равно как и наоборот. Эвелина добавила, что ждет ее скорого возвращения домой.

Также Бледанс рассказала, что давно не контактировала с Аллой Борисовной, но испытывает к ней искреннее сочувствие, ведь певица привыкла к всеобщей народной любви. При этом актриса отметила, что Пугачева сама приняла решение покинуть страну, и если пожелает вернуться, сможет сделать это, а российский народ обязательно ее простит, учитывая, что ошибки случаются у всех.

"Чисто по-человечески мне ее жаль. Она привыкла к народному обожанию. Но она сама сделала свой выбор. Я думаю, что если Алла захочет вернуться, она вернется. ", – сказала Бледанс.

После переезда на Кипр у Пугачевой появились проблемы со здоровьем. В одном из местных магазинов она пожаловалась на резкие колебания артериального давления и отеки ног, из-за которых ей пришлось купить обувь нескольких размеров.

К тому же, ее социальные связи значительно сузились после отъезда из России. Множество представителей шоу-биза, которые раньше тесно общались с Примадонной, теперь перестали поддерживать с ней связь.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 08:24
Эвелина Бледанс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

По теме

Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении

Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Лизе Арзамасовой 30 лет! Вспоминаем яркие факты из ее жизни

Лизе Арзамасовой 30 лет! Вспоминаем яркие факты из ее жизни
Российская актриса Лиза Арзамасова начала свою карьеру в раннем возрасте, появившись на экранах в шесть лет. Ее творческий путь охватывает театр, кино и новые горизонты драматургии и режиссуры. Сегодня она празднует свое 30-летие, и мы решили вспомнить некоторые факты из ее жизни. Елизавета Арзамасова — молодая российская актриса родилась 17 марта 1995 года в Москве.

"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!"

"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!"
Первый выпуск шоу перевоплощений "Один-в-один!" вышел на Первом канале в 2013 году. А сегодня в эфире уже шестой сезон полюбившегося зрителям проекта. Его участник Вячеслав Макаров за кулисам концерта лауреатов премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге рассказал о закулисье проекта. В первом выпуске Макаров в образе Мики был на втором месте, а уже после третьего выпуска проекта выбился в лидеры! И оставался на первом мечте на протяжении четырех программ.

"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой

"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой
В Санкт-Петербурге отшумел концерт лауреатов Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Среди участников этого года была и Лариса Долина. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с Народной артисткой России. Так уж случилось, что "Золотой граммофон" в Северной столице проходил в день памяти певицы Юлии Началовой – ее не стало 15 марта 2019 года.

Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание

Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание
Ираклий Пирцхалава был на грани жизни и смерти. Ираклий Пирцхалава дал откровенное интервью журналистам, где рассказал о том, как пережил клиническую смерть и о мощной поддержке, полученной от друзей и семьи после этой трагедии.

Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды

Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды
Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова, Оскар Кучера и Светлана Пермякова не пренебрегают процедурами по омоложению лица. Артисты часто напоминают, что их лицо — это главный рабочий инструмент, который требует особого внимания.

Выбор читателей

15/03СбтНа Елену Малышеву подали в суд 16/03ВскПотерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 15/03СбтЭксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 15/03СбтСмертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину 15/03СбтСложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино? 16/03ВскСтас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки