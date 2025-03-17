Бледанс назвала причину нервных срывов Пугачевой: Чисто по-человечески мне ее жаль

Эвелина Бледанс призналась, что сочувствует Примадонне.

Алла Пугачева сейчас живет на Кипре после того, как покинула Россию. Ее эмоциональная нестабильность активно обсуждалась в светской среде, особенно после публичного конфликта с российской журналисткой.

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о причинах нервных срывов Примадонны в интервью с журналистами. Она полагает, что адаптация к менее роскошному образу жизни после пребывания в условиях максимального комфорта всегда трудна.

Бледанс призналась, что понимает уехавшую звезду, ведь сама сильно скучала бы по своему дому, подобному замку, и предположила, что именно это вызывает у Пугачевой повышенную раздражительность. Несмотря на симпатию к певице, актриса все же отметила, что ее нервы действительно находятся на пределе.

Стоит подчеркнуть, что Бледанс была среди тех знаменитостей, кто первым выразил надежду на возвращение Пугачевой в Россию. По словам актрисы, Россия не может существовать без Пугачевой, равно как и наоборот. Эвелина добавила, что ждет ее скорого возвращения домой.

Также Бледанс рассказала, что давно не контактировала с Аллой Борисовной, но испытывает к ней искреннее сочувствие, ведь певица привыкла к всеобщей народной любви. При этом актриса отметила, что Пугачева сама приняла решение покинуть страну, и если пожелает вернуться, сможет сделать это, а российский народ обязательно ее простит, учитывая, что ошибки случаются у всех.

"Чисто по-человечески мне ее жаль. Она привыкла к народному обожанию. Но она сама сделала свой выбор. Я думаю, что если Алла захочет вернуться, она вернется. ", – сказала Бледанс.

После переезда на Кипр у Пугачевой появились проблемы со здоровьем. В одном из местных магазинов она пожаловалась на резкие колебания артериального давления и отеки ног, из-за которых ей пришлось купить обувь нескольких размеров.

К тому же, ее социальные связи значительно сузились после отъезда из России. Множество представителей шоу-биза, которые раньше тесно общались с Примадонной, теперь перестали поддерживать с ней связь.

