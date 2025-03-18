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Оставившая Харламова Ковальчук вернулась на родину и растрогала поклонников

Оставившая Харламова Ковальчук вернулась на родину и растрогала поклонников
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Катерина Харламова путешествовала в одиночестве.

Как стало известно изданию Passion.ru, актриса Катерина Ковальчук завершила свой отпуск в Соединенных Штатах Америки и вернулась в Россию, причем, как отметили наблюдательные поклонники, без своего супруга, известного комика Гарика Харламова. О своем прибытии актриса сообщила в социальных сетях, поделившись этой новостью со своими подписчиками.

Стоит отметить, что недавний отъезд Ковальчук из страны в одиночестве, спровоцировал среди общественности и особенно в медиа-пространстве волну разговоров о возможных проблемах в ее семейной жизни с Харламовым. Однако, эти слухи были решительно опровергнуты самой знаменитостью. Чтобы развеять все домыслы, актриса опубликовала в своем аккаунте в соцсети трогательную совместную фотографию, на которой она запечатлена вместе с мужем в аэропорту. На снимке видно, как Гарик Харламов встречает свою возлюбленную супругу прямо у трапа самолета, держа в руках эффектный букет алых роз.

В подписи к опубликованному кадру артистка написала, что самое ценное и приятное ощущение в любом путешествии – это возможность вернуться домой, подчеркнув тем самым важность домашнего уюта и семейного очага для нее.

Напомним, что ситуация, когда Катерина Ковальчук отправляется в США без сопровождения супруга, уже имела место около года назад. По информации, просочившейся в прессу, тогда между артистами возникли определенные разногласия, которые, по некоторым данным, были связаны с подготовкой к свадебному торжеству. В этот раз Катерина предпочла не раскрывать публике причины своего одиночного путешествия, оставив за кадром мотивы своей поездки.

Шоу-бизнес в Telegram

18 марта 2025, 12:29
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Фото: кадр из шоу Comedy Club
соцсети• Требует проверки

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