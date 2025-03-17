Орбакайте готовится к большому концерту за 26 миллионов Тесты Над детищем Якубовича нависла угроза Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористуУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Лента новостей

Воскресенье 16 марта

02:08"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!" 00:58"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой 00:06Тест по советскому фильму "Айболит-66" 21:36Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание 18:24Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды 15:45В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение 12:28Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 09:16Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы 06:20Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки 03:29ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи 00:12Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе 21:09Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину 18:28Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино? 16:46Главное модное событие весны: Московская неделя моды 15:36Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 12:34На Елену Малышеву подали в суд 09:12Меган Маркл опозорилась на публике, пытаясь стать ближе к королевской семье 06:28Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 03:19Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 00:09На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе 21:24Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии 20:39Известного стилиста Зверева несколько лет третирует пожилая шизофреничка 19:56Несмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем 18:10Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить 17:25Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову 16:47Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть 15:34Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу 14:25Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта 14:10Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне 13:3764-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли 13:07Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой 11:49В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере 11:24Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса? 09:50"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой 09:45Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой 08:49У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы 06:51Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу 03:32Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы 00:24Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова 20:52Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри 19:27Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов своим видом 17:49Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков 17:34Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта 17:18Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно 16:36Новый цирк Москвы имеет шансы превзойти существующие строения – эксперт Бархота 15:54Отчаявшаяся Лолита уехала из России 15:30Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк 15:20Директор Театра на Трубной рассказал, какие возможности открыл сервис "Мосбилет" 14:06Киевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима 13:54Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!"

"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!"
106

Первый выпуск шоу перевоплощений "Один-в-один!" вышел на Первом канале в 2013 году. А сегодня в эфире уже шестой сезон полюбившегося зрителям проекта. Его участник Вячеслав Макаров за кулисам концерта лауреатов премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге рассказал о закулисье проекта.

В первом выпуске Макаров в образе Мики был на втором месте, а уже после третьего выпуска проекта выбился в лидеры! И оставался на первом мечте на протяжении четырех программ. 21 марта состоится полуфинал программы, где Вячеслав Макаров воплотит Томаса Андерса.

"На шоу "Один-в один!" нас держали в неведении – мы не знали, как распределяются голоса членов жюри, какое место мы занимаем в турнирной таблица, – признался Макаров в интервью. – Поэтому у меня было ощущение, что я где-то в серединке, может, ближе к концу. А когда после шестого выпуска я узнал, что стою на лидирующих позициях, то мне стало неожиданно приятно".

По словам Макарова, на экране зрители видят монтаж, когда жюри оглашает участникам их оценки. В реальности же интрига сохраняется очень долго и участники не знают, кто на каком месте.

Фото: Дни.ру

А какой образ дался ему сложнее всего? "Наверное, это образ (песня El Tango de Roxanne – Прим. ред.) из фильма-мюзикла "Мулен Руж", где у меня было два героя – надо было петь разными голосами и сделать все точно по-актерски", – улыбается Макаров.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 02:08
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Молодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН"

"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой

"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой
В Санкт-Петербурге отшумел концерт лауреатов Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Среди участников этого года была и Лариса Долина. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с Народной артисткой России. Так уж случилось, что "Золотой граммофон" в Северной столице проходил в день памяти певицы Юлии Началовой – ее не стало 15 марта 2019 года.

Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание

Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание
Ираклий Пирцхалава был на грани жизни и смерти. Ираклий Пирцхалава дал откровенное интервью журналистам, где рассказал о том, как пережил клиническую смерть и о мощной поддержке, полученной от друзей и семьи после этой трагедии.

Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды

Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды
Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова, Оскар Кучера и Светлана Пермякова не пренебрегают процедурами по омоложению лица. Артисты часто напоминают, что их лицо — это главный рабочий инструмент, который требует особого внимания.

В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение

В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение
Многие считают, что Владимир Жириновский обладал даром ясновидения. На днях в социальных сетях появилось неожиданное сообщение, опубликованное от имени покойного Владимира Жириновского, вызвавшее широкий общественный резонанс в Сети.

Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении

Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении
Максим Галкин* вынужден много работать, чтобы содержать семью. Уезжая из России Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин*, скорее всего, и не предполагали, что их дом останется без хозяев на столь долгий период времени.

Выбор читателей

15/03СбтПнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 15/03СбтНа Елену Малышеву подали в суд 16/03ВскПотерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 15/03СбтЭксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 15/03СбтМеган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 15/03СбтСложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?