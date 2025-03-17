"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!"

Первый выпуск шоу перевоплощений "Один-в-один!" вышел на Первом канале в 2013 году. А сегодня в эфире уже шестой сезон полюбившегося зрителям проекта. Его участник Вячеслав Макаров за кулисам концерта лауреатов премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге рассказал о закулисье проекта.

В первом выпуске Макаров в образе Мики был на втором месте, а уже после третьего выпуска проекта выбился в лидеры! И оставался на первом мечте на протяжении четырех программ. 21 марта состоится полуфинал программы, где Вячеслав Макаров воплотит Томаса Андерса.

"На шоу "Один-в один!" нас держали в неведении – мы не знали, как распределяются голоса членов жюри, какое место мы занимаем в турнирной таблица, – признался Макаров в интервью. – Поэтому у меня было ощущение, что я где-то в серединке, может, ближе к концу. А когда после шестого выпуска я узнал, что стою на лидирующих позициях, то мне стало неожиданно приятно".

По словам Макарова, на экране зрители видят монтаж, когда жюри оглашает участникам их оценки. В реальности же интрига сохраняется очень долго и участники не знают, кто на каком месте.

А какой образ дался ему сложнее всего? "Наверное, это образ (песня El Tango de Roxanne – Прим. ред.) из фильма-мюзикла "Мулен Руж", где у меня было два героя – надо было петь разными голосами и сделать все точно по-актерски", – улыбается Макаров.