Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца

Непубличный возлюбленный сделал предложение певице на футбольном матче.

Певица Виктория Дайнеко, известная своей замкнутостью и нежеланием афишировать личную жизнь, была замужем лишь однажды — за музыкантом Дмитрием Клейманом, который стал отцом ее дочери Лизы. Виктория почти никогда не демонстрирует дочь широкой аудитории и долгое время скрывала даже ее имя.

Точно так же артистка не раскрывает личность своего нового избранника. Несмотря на слухи в СМИ и среди поклонников, называющих его Романом, Виктория опровергла эти догадки, уточнив, что ее партнер сам попросил не озвучивать его имя.

По словам певицы, ее нынешний возлюбленный предпочитает оставаться вне публичного поля и не стремится привлекать внимание к себе. Тем не менее, пара развивается гармонично. Чувства настолько сильны, что избранник Виктории сделал ей предложение выйти замуж. Это было спонтанно – во время футбольного матча. Певицу застало врасплох, когда на стадионе зазвучала ее песня, после чего на экране появилось приглашение: "Выйдешь за меня?". Виктория расплакалась от неожиданности и счастья и ответила согласием, надев кольцо.

Встречу с будущим мужем Виктория описывает как случайность: знакомство состоялось в соцсетях в 2022 году. Ее новый спутник жизни никак не связан с миром шоу-бизнеса. Как признается сама певица, этот мужчина совсем не соответствовал ее представлениям об идеале, однако их объединяли общие интересы, благодаря чему между ними быстро возникли взаимные чувства.

