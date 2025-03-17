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Понедельник 17 марта

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Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца

Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца
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Непубличный возлюбленный сделал предложение певице на футбольном матче.

Певица Виктория Дайнеко, известная своей замкнутостью и нежеланием афишировать личную жизнь, была замужем лишь однажды — за музыкантом Дмитрием Клейманом, который стал отцом ее дочери Лизы. Виктория почти никогда не демонстрирует дочь широкой аудитории и долгое время скрывала даже ее имя.
Точно так же артистка не раскрывает личность своего нового избранника. Несмотря на слухи в СМИ и среди поклонников, называющих его Романом, Виктория опровергла эти догадки, уточнив, что ее партнер сам попросил не озвучивать его имя.

По словам певицы, ее нынешний возлюбленный предпочитает оставаться вне публичного поля и не стремится привлекать внимание к себе. Тем не менее, пара развивается гармонично. Чувства настолько сильны, что избранник Виктории сделал ей предложение выйти замуж. Это было спонтанно – во время футбольного матча. Певицу застало врасплох, когда на стадионе зазвучала ее песня, после чего на экране появилось приглашение: "Выйдешь за меня?". Виктория расплакалась от неожиданности и счастья и ответила согласием, надев кольцо.

Виктория Дайнеко со своим возлюбленным. Фото: соцсети / @victoriadaineko

Встречу с будущим мужем Виктория описывает как случайность: знакомство состоялось в соцсетях в 2022 году. Ее новый спутник жизни никак не связан с миром шоу-бизнеса. Как признается сама певица, этот мужчина совсем не соответствовал ее представлениям об идеале, однако их объединяли общие интересы, благодаря чему между ними быстро возникли взаимные чувства.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 11:06
Виктория Дайнеко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Виктория блистала на вечеринке в прозрачном платье.
"Цифра 30 меня вообще не пугает, – отмахнулась Дайнеко. – Я не считаю, что это какой-то важный рубеж в жизни".
Певица и ее бессменный продюсер Игорь Матвиенко.
На праздник к юбилярше пришла ее верная подруга, актриса Валерия Коженикова.
По словам виновницы торжества, у ее вечеринки не было сценария. "Мы общались, обменивались новостями, пели в караоке", – перечислила артистка.
Виктория Дайнеко и ее коллега по цеху Юлия Паршута.
На огонек к юбилярше заглянул и Марк Тишман.
"Один из самых приятных моментов – разбор подарков дома. Могу сказать, что друзья учли все мои пожелания", – поделилась радостью довольная именинница.
Любимица звездных модниц, модельер Анастасия Задорина.
У стройной и фигуристой Юлии Паршуты платье хоть и не прозрачное, но тоже очень смелое.
Тишман трогательно поздравил подругу с Днем рождения.
Юбилей Дайнеко посетили солистки группы "Фабрика" Саша Попова и Александра Савельева.
Именинница и ее гости веселились до упаду.
Была на вечеринке и певица Саша Балакирева.
Так как Дайнеко – аллергик, торт для нее сделали без глютена.
"Самый лучший мой День Рождения за все эти чудесные 30 лет! Не устану благодарить всех и каждого!" – написала в соцсетях после праздника Вика.

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