Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды

Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова, Оскар Кучера и Светлана Пермякова не пренебрегают процедурами по омоложению лица.

Артисты часто напоминают, что их лицо — это главный рабочий инструмент, который требует особого внимания. Ради идеальной внешности многие знаменитости готовы экспериментировать с новыми методами ухода за кожей и омоложения. Одним из таких методов является необычная процедура, которую артистки демонстрируют, позируя с лицами и шеями, усыпанными иглами. Что же скрывается за этим странным образом?

Косметолог Карл Тавберидзе стал известен благодаря своей уникальной процедуре "Люкс 100", которая сочетает в себе несколько методик. Во-первых, устанавливаются специальные нити, создающие основу для равномерного распределения гиалуроновой кислоты. Затем применяется ботулотоксин, чтобы расслабить мышцы и продлить эффект от нитей. Завершающим этапом становятся аппаратные процедуры, стимулирующие естественную регенерацию тканей. Все эти меры направлены на достижение эффекта "безоперационной подтяжки" лица.

Многие известные личности уже испытали эту методику на себе. Среди них такие звезды, как Анастасия Волочкова, Светлана Пермякова, Оскар Кучера и Прохор Шаляпин. Например, Волочкова поделилась впечатлениями после одной из процедур, отметив, что врач помог ей значительно улучшить состояние кожи шеи. Шаляпин также остался доволен результатами, хотя позже признался, что поспешил с решением и теперь предпочитает менее радикальные методы ухода за кожей.

