Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг

Меган Маркл объявила о запуске нового подкаста. Он будет посвящен женщинам-предпринимателям.

Премьера этого увлекательного проекта запланирована на 8 апреля 2025 года. В своем новом шоу Меган намерена общаться с выдающимися женщинами, которые смогли превратить свои мечты в реальность и создать успешные бизнесы из простых идей.

В своем заявлении Маркл подчеркнула, что эти беседы не только вдохновляют ее, но и помогают извлекать ценные уроки из жизненного опыта других. Она отметила, что разговоры с успешными женщинами полны полезных советов и откровений о том, как преодолевать трудности и достигать успеха в бизнесе. "Это было невероятно познавательно и весело!" — добавила герцогиня.

Новый подкаст станет восьмисерийным шоу, где новые эпизоды будут выходить каждую неделю. Это не первая инициатива Меган в области медиа. Ранее она запустила проект "С любовью, Меган", который переосмыслил формат лайфстайл-программ. В этом шоу герцогиня делилась с зрителями полезными рекомендациями и лайфхаками, что сделало программу популярной среди аудитории.

Интересно, что в дополнение к запуску подкаста Меган также решила вернуться в социальные сети и завела новый аккаунт. Первый пост на странице стал коротким видео, в котором она счастливо бегает по пляжу и рисует пальцами на песке.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл периодически обращается к Кейт Миддлтон за помощью, поскольку видит в ней успешную женщину, которая смогла наладить свою жизнь в королевской семье. После отъезда из дворца жизнь принца Гарри и его супруги оказалась под угрозой, и их отношения стали натянутыми.

Меган столкнулась с множеством оглушительных провалов: неудачная сделка с подкастами, обвинения в плагиате и провал ее проектов. Все это привело к тому, что она начала чувствовать себя изолированной и неуверенной в своих силах.