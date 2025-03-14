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Пятница 14 марта

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Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии

Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии
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Дмитрий Колдун готовит жареную картошку по рецепту дедушки.

Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии. В интервью журналистам певец рассказал о своем европейском отпуске после насыщенных гастролей. Колдун подчеркнул, что отправился в Италию, чтобы сочетать отдых с подготовкой к предстоящему концертному сезону. Он выбрал Милан, остановившись в центре города, откуда было удобно исследовать местные достопримечательности и дегустировать традиционные блюда.

Обычно Колдун придерживается строгих ограничений в питании, однако в Милане он решил позволить себе гастрономический отдых, наслаждаясь местными деликатесами — от мороженого до пиццы и панчетты. Помимо отдыха, артист поставил перед собой цель усовершенствовать свои кулинарные способности, включая приготовление пиццы для своих детей, стремясь внести разнообразие в семейные рецепты.

Несмотря на интерес к итальянской кухне, Колдун не забыл и про родные белорусские блюда. Особенно он выделил жареную картошку, рецепт которой достался ему от деда. По словам певца, это блюдо трудно найти в Италии, хотя драники он готовить не планирует из-за сложности процесса.

В Милане Дмитрий посетил местный супермаркет, где он приобрел ингредиенты для итальянского ужина. Стол был украшен артишоками, моцареллой, помидорами, прошутто, пармской ветчиной, оливками, овощами и хлебными палочками. К этому изыску Колдун добавил любимое семейное блюдо — жареную картошку по дедушкиному рецепту, чем весьма порадовал близких.

При этом Колдун был шокирован местными ценами на картошку. Так, килограмм овощей обошелся ему почти в 370 рублей, что оказалось в пять-шесть раз дороже, чем на родине. Хлеб тоже поразил своей стоимостью: половина батона нарезанного хлеба стоила 370 рублей, а булочка — 320 рублей. Певец выразил намерение сравнить эти цифры с ценами в Париже, куда он собирается отправиться дальше.

Шоу-бизнес в Telegram

14 марта 2025, 21:24
Дмитрий Колдун. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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