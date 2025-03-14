У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы

На внука Аллы Пугачевой и его супругу подали в суд. С артиста требуют компенсацию за убытки, понесенные в результате совместного бизнеса.

Никита Пресняков оказался в непростой ситуации. Пока старший сын Кристины Орбакайте строил свою музыкальную карьеру в США, его бизнес в Москве столкнулся с серьезными проблемами. Судебные документы, опубликованные в картотеке арбитражных дел, свидетельствуют о том, что ростовский предприниматель подал иск к Никите с требованием взыскать с него 2,7 миллиона рублей.

Интересно, что Никита является третьей стороной в этом деле, а ответчиком выступает его жена Алена Краснова, которая после замужества взяла фамилию мужа и теперь известна как Елена Романовна Преснякова. Основным камнем преткновения стал их совместный бизнес — компания, занимающаяся установкой уличных тренажеров. Ранее этот бизнес приносил неплохие доходы и имел множество заказов.

Однако, по информации телеграм-канала "Светский хроник", с 2022 года дела компании идут не лучшим образом: она постоянно терпит убытки. Никита, находясь за границей, похоже, не проявлял интереса к проблемам бизнеса, что вызвало недовольство его партнера Кацубы, оставшегося в России. В поисках решения проблемы Кацуба решил обратиться в суд, так как он не может связаться с Пресняковым.

Ситуация усугубляется тем, что Никита мог бы обратиться за помощью к своему брату Дэни, однако их отношения испортились после того, как Байсаров отказался покидать Россию. Теперь братья не общаются, и Никита остается один на один с возникшими трудностями.