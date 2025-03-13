Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри

Ляйсан Утяшева опубликовала пост в своем телеграм-канале.

На платформе Netflix состоялась премьера кулинарного шоу Меган Маркл, супруги принца Гарри, под названием «С любовью, Меган». Однако с первой же передачи герцогиня Сассекская столкнулась с хейтом и критикой зрителей, которые посчитали выпуски недостаточно наполненными и неинтересными. Зрители ожидали увидеть подробности из личной жизни актрисы и принца Гарри, но вместо этого получили, по их мнению, занудное повествование от Маркл. Блогеры высказывали свое недовольство, сообщая, что едва выдержали 15 минут.

Наибольшее количество насмешек вызвало у зрителей одно из рецептов Маркл, предлагающее "перекус поздно вечером": герцогиня просто пересыпала купленные в супермаркете крендельки в другой пакет. Пользователи сети шутили: "Юлия Высоцкая: а что так можно было?".

Этот эпизод не остался без внимания Ляйсан Утяшевой, ведущей кулинарного шоу "Дерзкая готовка", которая высмеяла жену принца Гарри. В своем ролике в телеграм-канале она показала, как Маркл пересыпает крендельки, и написала, что пользователи соцсетей уже несколько дней подтрунивают над герцогиней за столь незатейливый "рецепт". Утяшева пошутила о возможности создания кулинарного трио, которое будет состоять из знаменитой волшебницы кухни Юлии Высоцкой, Меган Маркл и самой Ляйсан.