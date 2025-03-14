Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова

Марина Зудина пришла на Новодевичье кладбище, чтобы почтить память своего покойного мужа, Олега Табакова.

12 стал для нее особенно тяжелым, ведь 7 лет назад мир потерял великого артиста и режиссера. Спустя годы Зудина пришла к могиле, чтобы вспомнить о совместных моментах и выразить свою скорбь.

Актриса выбрала для визита удобный спортивный костюм и пуховик, прикрыв глаза солнечными очками. Артистка пыталась скрыть слезы, которые накапливались в душе, но, по всей видимости, эмоции все же выплеснулись наружу. Марина долго стояла у захоронения, погруженная в воспоминания о любимом человеке.

На церемонии памяти также собрались близкие друзья и коллеги Табакова. Среди них были Павел Табаков, сын покойного, а также известные актеры Владимир Машков и Филипп Янковский. Янковский, опустившись к надгробию, похлопал по мрамору, и в этот момент казалось, что он тоже не может сдержать слез. Атмосфера на кладбище была наполнена грустью и уважением к великому мастеру.

Не остались в стороне и поклонники Олега Табакова. Многие из них пришли, чтобы отдать дань уважения и вспомнить о его выдающемся вкладе в искусство.

Ранее Зудина появилась на премьере клипа Филиппа Киркорова "Черная пантера" в компании своих детей – Маши и Павла, а также невестки. В центре внимания также оказалась и ее дочь Мария Табакова, которой исполнилось 18 лет. Сначала говорили о том, что Маша планирует учебу за границей, но затем Зудина опровергла эти предположения, заявив, что дочь решила остаться в России.