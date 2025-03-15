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Суббота 15 марта

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Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви

Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви
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Астролог назвала встречу Дронова и Мизулиной судьбоносной.

Прошлый год стал поворотным для певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, который завершил семилетний брак с супругой Еленой Мартыновой. После развода поползли слухи о его романе с общественницей Екатериной Мизулиной. Некоторые фанаты начали фантазировать о них как о паре, а сами Шаман и Мизулина подогревали интерес, делясь смешными видеороликами со встреч. В феврале они даже разыграли поцелуй в одной из столичных школ. Недавним подтверждением отношений стало выступление Дронова на крупном сольнике, где он пригласил Мизулину на сцену и объявил о том, что они теперь вместе, запечатлев этот момент долгим поцелуем.

Комментируя эту историю для журналистов, астролог Юлия Гикис высказала мнение, что пара обладает уникальной совместимостью благодаря глубоким кармическим связям, берущим начало в предыдущих жизнях. Она пояснила, что Солнце Шамана и Кету Мизулиной указывают на крепкую родственную или супружескую связь в прошлых воплощениях, создавая впечатление, что они предназначены друг для друга.

Однако такие связи нередко бывают сложными, и даже после разрыва один из партнеров продолжает чувствовать привязанность. По словам Гикис, нынешние отношения пары являются кармическими, где они переживают опыт прошлых жизней. Этот союз может стать отправной точкой для новых этапов в жизни, открытия новых партнеров или нового понимания любви, освобождая их от прежних обязательств.

Гикис также подчеркнула, что Екатерина — эмоциональный человек, склонный к ревности и стремлению обладать партнером, что может создавать напряжение в отношениях с независимым Шаманом. Хотя их сходства создают иллюзию идеального взаимопонимания, на деле каждый видит в другом лишь собственное отражение, что ведет как к близости, так и конфликтам.

Черная Луна в карте отношений Шамана свидетельствует о том, что любви в их отношениях нет, а связь основана больше на иллюзии. Союз Шамана и Мизулиной — непростое испытание, которое помогает им погасить кармические долги и двигаться вперед, хотя и не обязательно означает вечность. Эти отношения станут важным этапом роста и трансформации обоих, независимо от их дальнейшей судьбы.

Шоу-бизнес в Telegram

15 марта 2025, 15:36
SHAMAN. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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