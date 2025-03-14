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Пятница 14 марта

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64-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли

64-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли
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Звезду популярного сериала "Каменская" Елену Яковлеву экстренно госпитализировали. Ее увезли в одну из столичных клиник.

64-летняя артистка пожаловалась на резкую и интенсивную боль в области живота, что и стало причиной срочного вызова медиков. Осмотрев Яковлеву, врачи заподозрили наличие серьезного заболевания брюшной полости и обнаружили новообразование в печени. В данный момент она находится под тщательным наблюдением специалистов и проходит необходимые диагностические процедуры и лечение.

Информация о госпитализации Елены Анатольевны появилась сегодня в ряде новостных изданий. По имеющимся данным, актриса почувствовала резкую боль, что вызвало необходимость немедленного обращения за медицинской помощью. Предварительный диагноз уже установлен, однако официальных комментариев от семьи или представителей Яковлевой пока не поступало.

Елена Яковлева. Фото: соцсети

Стоит отметить, что это не первый случай, когда актриса сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. В 2014 году во время одного из своих выступлений ей стало плохо, и врачи выявили у нее язву желудка, которая привела к осложнениям. Тогда Яковлева перенесла операцию и даже пережила клиническую смерть, отмечает женский журнал Клео.ру.

Несмотря на все трудности со здоровьем, Елена Яковлева всегда придавала большое значение своему внешнему виду. Она открыто признавалась в том, что прибегала к услугам пластических хирургов. В возрасте 40 лет актриса сделала блефаропластику, а спустя год решилась на круговую подтяжку лица. По ее словам, эти операции помогли ей выглядеть более молодо и уверенно перед камерой.

Шоу-бизнес в Telegram

14 марта 2025, 13:37
Елена Яковлева. Кадр из сериала "Каменская" (1999)
Клео.ру✓ Надежный источник

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