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Пятница 14 марта

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На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе

На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе
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На концерте 59-летнего певца Валерия Меладзе, который прошел 11 марта в Таллине, произошел инцидент. Он привлек внимание не только зрителей, но и пользователей соцсетей.

Во время исполнения песни "Небеса" две женщины начали жуткую драку в толпе людей, что стало неожиданным поворотом событий на музыкальном вечере. Несмотря на то, что артист общался с публикой и продолжал выступление, конфликт между зрительницами не утихал.

На видео, опубликованном в интернете, можно увидеть, как одна из женщин схватила другую за волосы, в то время как окружающие зрители пытались их успокоить и вернуть к порядку.

"Стоят, ничего не видно. Порвали цепочку девушке", — пожаловалась одна из россиянок охраннику, который подошел к месту конфликта.

Комментарии под видео также были полны возмущения: пользователи сетовали на то, что некоторые зрители покупают билеты в партер, а затем пытаются танцевать на сидячих местах, тем самым загораживая вид на сцену.

Автор видео, комментируя происходящее, отметила, что на данном концерте не была предусмотрена фан-зона, что могло стать одной из причин конфликта. Женщины, вероятно, пытались насладиться выступлением певца, но их действия привели к совершенно неожиданному и неприятному инциденту.

Шоу-бизнес в Telegram

15 марта 2025, 00:09
Валерий Меладзе. Кадр: YouTube-канал "Осторожно, Собчак"
Sport24.ru✓ Надежный источник

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