Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову

Родные баскетболиста считают Анну Седокову виновной в смерти их сына.

В новостных пабликах появилась информация, что певица Анна Седокова не согласилась на интервью с Андреем Малаховым и Дмитрием Борисовым, ведущими самых популярных ток-шоу в стране, указав при этом, что готова раскрыть свою душу лишь за 10 млн рублей.

Артистка заявила, что все обсуждаем в Сети является чистой правдой, объяснив свой отказ нежеланием участвовать в бесцельном пиаре. В своем личном блоге она написала, что предложение о интервью поступило ей, а не исходило от неё самой, потому что в данный момент она предпочитает выражать свои эмоции через музыку, записывая песни в студии и вкладывая в них всю свою душу. Седокова подчеркнула, что музыка — это единственный способ самовыражения, который ей сейчас по душе.

Родные ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы стараются не пропускать новые публикации Анны. Увидев пост Седоковой, отец Яниса выразил крайнее негодование.

"Бред неполноценной твари", – припечатал певицу обозленный отец спортсмена в комментариях.

Райтис Тимма, обычно общающийся на латышском языке, на этот раз использовал русский, чтобы его сообщение было понятно всем. Он также отметил аккаунт Седоковой в своей публикации, адресовав комментарий непосредственно ей.

Отец Яниса испытывает крайнюю неприязнь к певице, считая ее виновной в смерти сына. После смерти баскетболиста он заявил, что жизнь Яниса резко ухудшилась с появлением в ней Седоковой.

В настоящее время Анна Седокова постепенно возвращается к публичной жизни после длительного периода затишья. Сначала артистка хранила молчание, переживая утрату в одиночестве. Позже она вернулась к светской жизни, признаваясь, что это дает ей с большим трудом. Хотя многие подписчики обвиняют артистку в лицемерии и уверены, что она ведет себя неискренне.