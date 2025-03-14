Несмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем

Алсу и Ян Абрамов были в браке 18 лет и стали родителями троих детей.

Алсу находится на стадии раздела имущества со своим бывшим мужем Яном Абрамовым. Александр Добровинский, который является адвокатом экс-супругом певицы, сообщил, что следующее судебное заседание по этому вопросу состоится 21 марта. В беседе с журналистами он оценил общую стоимость имущества бывших супругов.

По словам правозащитника, Алсу и Абрамов, вероятно, будут делить не один десяток миллиардов рублей, в то время как бизнесмен пытался предложить певице всего 2,5 млн рублей. На часть этого имущества Алсу уже предъявила свои права. Адвокат выразил уверенность в успехе своей стороны, заявив, что внимательно изучил позицию Алсу и разработал соответствующую стратегию. Он сообщил, что считает сопротивление сломленным и готов продемонстрировать свою решимость.

Добровинский выразил оптимистичный прогноз относительно исхода процесса. Он также добавил, что на предстоящем заседании возможны неожиданные события. При этом он подчеркнул, что официальная оценка имущества пока не проводилась.

Адвокат также отметил, что Алсу и Абрамов продолжают общаться, но только по вопросам, касающимся воспитания детей. Он уточнил, что не вдавался в подробности их общения, отметив, что частота и характер контактов – это их личное дело.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов развелись в конце лета 2024 года. У пары остались трое детей, их брак продлился 18 лет.

