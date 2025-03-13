Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов

Филипп Киркоров продолжает совершенствовать свой внешний вид.

Филипп Киркоров успешно борется с лишним весом. Он поделился радостью от достигнутых результатов похудения, несмотря на переживания фанатов, которых пугает худоба артиста. Как сообщает СМИ, артист сумел снизить вес с 116 до 86 кг благодаря интенсивной работе над собой. Киркоров отметил, что успех стал возможен благодаря сочетанию физической активности, EMS-тренировок, помощи фитнес-эксперта Люсине Карапетян и косметических процедур.

Певец подчеркнул, что давно задумывался о снижении веса и смог достичь цели, следуя диете и регулярно занимаясь спортом. Отказавшись от сладкого, он теперь придерживается здорового питания. В знак своего нового облика Киркоров нанес на тело татуировку в форме голубя — символа мира.

Ранее Киркоров объявил, что больше не планирует делать пластические операции, поскольку уже доволен своим внешним видом. Артисту сейчас 57 лет, и он намерен сохранять форму исключительно через правильное питание и физические нагрузки.

Стоит напомнить, что в марте 2023 года Киркоров прошел курс лечения позвоночника и прессотерапию, а также перенес операцию по липосакции с помощью которой за один раз избавился от 30 литров жировой ткани. Процедуру проводил известный пластический хирург Тимур Хайдаров.

