Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса?

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Пятница 14 марта

11:49В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере 11:24Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса? 09:50"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой 09:45Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой 08:49У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы 06:51Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу 03:32Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы 00:24Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова 20:52Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри 19:27Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов своим видом 17:49Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков 17:34Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта 17:18Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно 16:36Новый цирк Москвы имеет шансы превзойти существующие строения – эксперт Бархота 15:54Отчаявшаяся Лолита уехала из России 15:30Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк 15:20Директор Театра на Трубной рассказал, какие возможности открыл сервис "Мосбилет" 14:06Киевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима 13:54Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне 12:26Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта 11:58С Валерием Меладзе приключился инцидент во время тайного приезда в Москву 11:18Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы 11:13Кристина Орбакайте после череды отмен готовится к большому концерту за 26 милионов 09:54Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала 08:37Успенская пришла в восторг от вида крутящейся на шесте дочери 03:48Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза 00:17С Шаляпиным приключился инцидент на съемках шоу: Оказался в каком-то кошмарном сне 00:14Муцениеце заставляет дочь заниматься нелюбимым делом: Это закаляет 20:30Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии 20:14Скрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием 19:13Подольская провела важный день в ссоре с Пресняковым: разозлился 18:21Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы 17:26В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть 16:15Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников 15:35У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 14:26Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей 13:29"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой 13:25На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы 13:07Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности 12:07У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак 11:16От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды 11:00С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике 10:12Плакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой 09:43Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы 08:47Ковальчук сбежала от Харламова на край света после свадьбы 06:44Киркоров объявил о важном бесповоротном решении: На этом все 03:26Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой 00:17Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы 20:14Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 19:3389-летняя вдова Алексея Баталова ослепла
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Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса?

Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса?
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Друг Яниса Тиммы выразил свое недовольство поведением Анны Седоковой после трагической смерти баскетболиста.

Гатис Лининьш отметил, что певица продолжает активно выступать на телевидении, давать концерты и вести активную жизнь в социальных сетях. Это вызывает боль у родных и близких Яниса.

"Прошло почти три месяца, но для многих это время было полным мучений. У людей еще не высохли слезы, а она продолжает рассказывать о своих успехах и новых песнях. Интересно, будет ли в новой композиции хоть капля сочувствия к родным Яниса?", — задался вопросом Гатис.

Анна Седокова. Фото: соцсети

Он также указал на множество нерешенных вопросов, касающихся отношений Анны и Яниса. "Почему она не говорит о том, о чем они общались по телефону в момент его смерти? Почему не отдает телефоны Яниса родителям или полиции? Почему до сих пор не передала ничего из его личных вещей?" — возмутился друг спортсмена. Гатис также подчеркнул, что Седокова не явилась на опознание тела Яниса и не помогла с оплатой похорон.

Касаясь вопроса наследства, Лининьш отметил, что певица затягивает процесс подписания документов о разводе, что препятствует родителям и ребенку Яниса получить наследство. "Она не только избегает подписания, но и нанимает адвокатов, чтобы оттянуть этот вопрос. Это может повлиять на сроки вступления в наследство", — добавил он.

Анна Седокова пока никак не комментировала эти обвинения. Она лишь анонсировала выход новой песни, в которой хочет рассказать свою историю и выразить свои чувства. "Я долго молчала, и никто не знает, что я переживала", — заявила певица.

Шоу-бизнес в Telegram

14 марта 2025, 11:24
Анна Седокова. Фото: соцсети
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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