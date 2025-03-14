Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса?

Друг Яниса Тиммы выразил свое недовольство поведением Анны Седоковой после трагической смерти баскетболиста.

Гатис Лининьш отметил, что певица продолжает активно выступать на телевидении, давать концерты и вести активную жизнь в социальных сетях. Это вызывает боль у родных и близких Яниса.

"Прошло почти три месяца, но для многих это время было полным мучений. У людей еще не высохли слезы, а она продолжает рассказывать о своих успехах и новых песнях. Интересно, будет ли в новой композиции хоть капля сочувствия к родным Яниса?", — задался вопросом Гатис.

Он также указал на множество нерешенных вопросов, касающихся отношений Анны и Яниса. "Почему она не говорит о том, о чем они общались по телефону в момент его смерти? Почему не отдает телефоны Яниса родителям или полиции? Почему до сих пор не передала ничего из его личных вещей?" — возмутился друг спортсмена. Гатис также подчеркнул, что Седокова не явилась на опознание тела Яниса и не помогла с оплатой похорон.

Касаясь вопроса наследства, Лининьш отметил, что певица затягивает процесс подписания документов о разводе, что препятствует родителям и ребенку Яниса получить наследство. "Она не только избегает подписания, но и нанимает адвокатов, чтобы оттянуть этот вопрос. Это может повлиять на сроки вступления в наследство", — добавил он.

Анна Седокова пока никак не комментировала эти обвинения. Она лишь анонсировала выход новой песни, в которой хочет рассказать свою историю и выразить свои чувства. "Я долго молчала, и никто не знает, что я переживала", — заявила певица.