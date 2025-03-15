На Елену Малышеву подали в суд

Ранее Елене Малышевой уже было предъявлено подобное обвинение.

Самого знаменитого врача нашей страны и успешную телеведующую Елену Малышеву снова обвиняют в нарушении авторских прав, и против нее был подан судебный иск на сумму более 80 тысяч рублей, сообщает СМИ. Это не первое подобное обвинение — раньше Малышевой уже приходилось компенсировать ущерб за подобные нарушения на сумму порядка 130 тысяч рублей.

Елена Малышева завоевала широкую известность благодаря своей многолетней карьере на федеральных каналах телевидения. Ее карьера началась в середине 90-х годов с участия в программе "Врач вызывали?" на телеканале РТР. Затем, в 1997 году, она стала лицом обновленной версии передачи "Здоровье" на ОРТ, которая имеет глубокие корни еще с советских времен.

С 2010 года Елена Малышева ведет популярную медицинскую передачу "Жить здорово!" на Первом канале. Программа полюбилась зрителям также благодаря своим забавным моментам, которые активно обсуждают в интернете. Ведущие передачи не боятся выглядеть комично и часто используют необычные образы, чтобы сделать материал более доступным и запоминающимся.

Кроме телевизионной деятельности, Елена Малышева занимается развитием собственного бизнеса. Ей принадлежит сеть частных медицинских клиник, специализирующихся на лечении широкого спектра заболеваний.

