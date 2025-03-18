Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая

Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП Тесты Дайнеко получила предложение руки и сердца Игры Сонник

Топ новостей недели

Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружуБуйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в МосквуУ Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоуРудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает оборотыРазгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты

Лента новостей

Вторник 18 марта

11:05Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая 11:04Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына 10:43Ольга Орлова высказалась о непростых отношениях: Пора валить 09:22Лолита облачилась в черное и сменила профессию 08:33Подольская после 15 лет брака с Пресняковым снова наденет свадебное платье 06:35Александр Ревва заговорил на болезненную тему: Это закрытая душевная рана 03:32Лера Кудрявцева серьезно пострадала на отдыхе в Дубае 00:30Бизнесмен раскрыл тайну Галкина* и Пугачевой: Любви к этой женщине преклонного возраста нет и быть не может 21:35Потерпевшая полный провал в личной жизни Бузова вернулась к бывшему: Я его люблю! 19:51Дмитрий Шепелев раскрыл особые секреты воспитания своих детей 19:29Знаменитый продюсер поставил крест на карьере 73-летней Ирины Аллегровой 18:14"Фридом Финанс": как экосистема холдинга открывает новые возможности для инвесторов 18:12Кудрявцева пострадала из-за нового обмана аферистов: Списывают деньги 16:55Торт за миллион и роскошный особняк: Рудковская отметила юбилей с размахом 15:32Нарушившая допустимые нормы Чехова сообщила о болезни: Сильно подрывает иммунитет 14:04Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым мужем 12:10Михаил Ефремов пообещал устроить "чудовищную движуху" после освобождения из колонии 11:06Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца 10:30Как живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына 09:47Отказавшийся от дочери Петросян хочет лишить ее жилья 09:19Пережившая кибербуллинг Решетова снова задела Алсу 08:24Бледанс назвала причину нервных срывов Пугачевой: Чисто по-человечески мне ее жаль 04:47Лизе Арзамасовой 30 лет! Вспоминаем яркие факты из ее жизни 02:08"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!" 00:58"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой 00:06Тест по советскому фильму "Айболит-66" 21:36Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание 18:24Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды 15:45В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение 12:28Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 09:16Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы 06:20Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки 03:29ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи 00:12Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе 21:09Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину 18:28Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино? 16:46Главное модное событие весны: Московская неделя моды 15:36Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 12:34На Елену Малышеву подали в суд 09:12Меган Маркл опозорилась на публике, пытаясь стать ближе к королевской семье 06:28Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 03:19Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 00:09На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе 21:24Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии 20:39Известного стилиста Зверева несколько лет третирует пожилая шизофреничка 19:56Несмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем 18:10Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить 17:25Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову 16:47Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть 15:34Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая

Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая
90

В столичном кинотеатре "Художественный" прошла закрытая светская премьера сериала "Опасная близость". Эта остросюжетная драма с Елизаветой Боярской и Артемом Быстровым в главных ролях рассказывает о семейной драме успешного пластического хирурга. Среди звезд, первыми оценивших многосерийную ленту онлайн-кинотеатра START, была и легендарная телеведущая Лариса Вербицкая.

Лариса Вербицкая работала на Центральном телевидении в программах "Будильник", "Московские новости", "Встречи в концертной студии Останкино", "Новости". Но многие ее помнят как звезду передачи "Доброе утро!" на Первом канале. Правда, с 2014 года Лариса Викторовна большее ее не ведет. А чем она занимается сегодня?

Оказалось, что Вербицкая после ухода с Первого канала написала книгу, преподает, является вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров.

"Я не тоскую и не скучаю по эфиру, – признается ведущая. – У меня сейчас все очень дозировано, и в кадре я иногда все-таки бываю. Звездой себя не считаю, но когда на улицах меня узнают, мне приятно – значит, люди смотрели мои программы, они приносили им радость".

Лариса Вербицкая всегда считалась на телевидении эталоном вкуса, стиля и женственности, на ее экранных образах многие учились. Остается таковой она и сейчас, на 66-м году жизни.

Фото: Дни.ру

"Я давно для себя выбрала определенный тип питания и образ жизни, которые позволяют мне себя всегда чувствовать в форме, – улыбается теледива. – Я занимаюсь йогой, уделяю внимание травам и фитотерапии, увлекаюсь корейской методикой оздоровления "Су-джок".

Шоу-бизнес в Telegram

18 марта 2025, 11:05
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Судзиловская, Стриженова и Вербицкая на премьере "Принцессы цирка"

Олеся Судзиловская
Актриса Юлия Такшина с сыном.
Актриса и телеведущая Алика Смехова с сыном Макаром.
Певица Согдиана с сыном Микаэлем.
Певец Владимир Левкин с супругой Мариной и дочерью Никой.
Телеведущая Екатерины Стриженова с супругом Александром и дочерью Александрой.
Актер Михаил Полицеймако с женой Ларисой и дочерьми Эмилией и Софией.
Певица Сати Казанова
Наина Ельцина с дочерью Татьяной Юмашевой
Автор предыдущей премьеры Театра Мюзикла "Преступление и наказание" Андрей Кончаловский пришел оценить работу коллег.
Певец Сосо Павлиашвили с дочерьми Лизой и Сандрой

По теме

Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен"

Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына

Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына
Ирина Дубцова воспитала 19-летнего сына. Ирина Дубцова заявила, что планирует в текущем году порадовать своих поклонников новым материалом и большими сольными концертами, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Ольга Орлова высказалась о непростых отношениях: Пора валить

Ольга Орлова высказалась о непростых отношениях: Пора валить
Ольга Орлова в браке с бизнесменом Валерием. Совсем недавно известная телеведущая и певица Ольга Орлова снова порадовала своих многочисленных подписчиков в социальной сети мудрыми советами, касающимися сложных и волнующих тем взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Лолита облачилась в черное и сменила профессию

Лолита облачилась в черное и сменила профессию
Певица Лолита переживает из-за многочисленных отмен. Лолита Милявская, несмотря на отмену выступлений в российских городах, нашла способ занять себя и сменила профессию — стала моделью.

Подольская после 15 лет брака с Пресняковым снова наденет свадебное платье

Подольская после 15 лет брака с Пресняковым снова наденет свадебное платье
Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005 году. В этом году Наталья Подольская и Владимир Пресняков празднуют двадцатилетний юбилей своего знакомства.

Александр Ревва заговорил на болезненную тему: Это закрытая душевная рана

Александр Ревва заговорил на болезненную тему: Это закрытая душевная рана
Александр Ревва разоткровенничался с журналистами о наболевшем. В семье Александра Реввы все еще сохраняются напряженные отношения.

Выбор читателей

16/03ВскПотерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 17/03Пнд"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой 17/03Пнд"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!" 17/03ПндКак живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына 17/03ПндПотерпевшая полный провал в личной жизни Бузова вернулась к бывшему: Я его люблю! 17/03ПндЗнаменитый продюсер поставил крест на карьере 73-летней Ирины Аллегровой