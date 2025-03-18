Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая

В столичном кинотеатре "Художественный" прошла закрытая светская премьера сериала "Опасная близость". Эта остросюжетная драма с Елизаветой Боярской и Артемом Быстровым в главных ролях рассказывает о семейной драме успешного пластического хирурга. Среди звезд, первыми оценивших многосерийную ленту онлайн-кинотеатра START, была и легендарная телеведущая Лариса Вербицкая.

Лариса Вербицкая работала на Центральном телевидении в программах "Будильник", "Московские новости", "Встречи в концертной студии Останкино", "Новости". Но многие ее помнят как звезду передачи "Доброе утро!" на Первом канале. Правда, с 2014 года Лариса Викторовна большее ее не ведет. А чем она занимается сегодня?

Оказалось, что Вербицкая после ухода с Первого канала написала книгу, преподает, является вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров.

"Я не тоскую и не скучаю по эфиру, – признается ведущая. – У меня сейчас все очень дозировано, и в кадре я иногда все-таки бываю. Звездой себя не считаю, но когда на улицах меня узнают, мне приятно – значит, люди смотрели мои программы, они приносили им радость".

Лариса Вербицкая всегда считалась на телевидении эталоном вкуса, стиля и женственности, на ее экранных образах многие учились. Остается таковой она и сейчас, на 66-м году жизни.

"Я давно для себя выбрала определенный тип питания и образ жизни, которые позволяют мне себя всегда чувствовать в форме, – улыбается теледива. – Я занимаюсь йогой, уделяю внимание травам и фитотерапии, увлекаюсь корейской методикой оздоровления "Су-джок".