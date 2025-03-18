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Вторник 18 марта

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Лера Кудрявцева серьезно пострадала на отдыхе в Дубае

Лера Кудрявцева серьезно пострадала на отдыхе в Дубае
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Лера Кудрявцева отправилась в Эмираты без мужа.

Известная российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, пользующаяся большим спросом на российском телевидении, выбрала для короткого отдыха солнечный Дубай, отправившись туда вместе со своей сестрой. Несколько дней беззаботного отдыха на море, однако, неожиданно прервались неприятным происшествием – ведущая серьезно пострадала.

В своих социальных сетях она сообщила о полученной травме, признав, что, увы, без приключений ей не обходится. По ее словам, купаясь в море, она получила сильный удар волны в спину. От неожиданности Лера упала, ушибив левую руку и левую ногу. Сначала она попыталась не придавать этому значения, надеясь, что все обойдется, но прошедшая ночь, проведенная без сна и на обезболивающих таблетках, заставила ее обратиться за медицинской помощью.

Фото: соцсети / @leratv

В подтверждение своих слов, Кудрявцева опубликовала фотографии, на которых видна лангетка, наложенная на ее левую руку, а также сделала подробное описание своих ощущений. В местной больнице ей были сделаны рентгеновский снимок и МРТ, которые выявили небольшую трещину в кости левой руки и гематому в области ушиба ноги.

В настоящее время телеведущая проходит курс лечения, принимая назначенные врачами препараты, и с нетерпением ждет скорейшего возвращения к работе, хотя врачи пока не назвали точных сроков. Несмотря на неприятный инцидент, Лера Кудрявцева сохраняет оптимизм и благодарит своих подписчиков за поддержку и теплые слова.

Шоу-бизнес в Telegram

18 марта 2025, 03:32
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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