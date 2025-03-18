Кончина Киркорова вывела на эмоции Лещенко: Он был прекрасным

Лев Лещенко поделился своими воспоминаниями о Бедросе Киркорове, который ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет.

Народный артист РСФСР выразил соболезнования Филиппу Киркорову и отметил, что Бедрос был не только талантливым музыкантом, но и человеком с большим сердцем.

"Не могу сказать, что мы так уж очень дружили, но были в товарищеских отношениях. Он был прекрасным, очень доброжелательным, благородным человеком, которого все очень любили наши", — подчеркнул певец, которого вывела на эмоции кончина давнего приятеля.

Знакомство Лещенко и Киркорова началось еще во времена учебы в ГИТИСе, где оба артиста стремились к самовыражению и развитию своих талантов. По словам Льва Валериановича, Бедрос прожил долгую и насыщенную жизнь, оставив после себя множество воспоминаний и вдохновения для окружающих. Лещенко также отметил, что Киркоров-старший всегда поддерживал своих близких и был опорой для семьи.

Лев Лещенко вспомнил о том, как Бедрос всегда вдохновлял молодых артистов своим примером. Его доброта и открытость к людям сделали его любимцем публики. "Он всегда был готов помочь, поддержать и поделиться своим опытом", — добавил певец.

Воспоминания о Бедросе Киркорове останутся в сердцах тех, кто его знал. "Бедрос оставил яркий след в нашей культуре, и его память будет жить вечно", — резюмировал Лещенко.