Бузова унизила женившегося на другой женщине бывшего любовника перед толпой людей

Недавнее выступление Ольги Бузовой вызвала бурю обсуждений в социальных сетях.

Певица опубликовала пост с фразой, которая породила у поклонников теорию о том, что Бузова унизила недавно женившегося Даву. "Когда все на своих местах", — написала артистка.

Многие поклонники певицы сразу же заметили, что эта строчка может быть отсылкой к свадьбе ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна, который теперь женат на Мари Краймбрери. Пост был опубликован после концерта, который Бузова провела вместе с Олегом Майами.

Интересно, что с этим артистом у нее также были романтические отношения в прошлом, но сейчас они, похоже, поддерживают дружеские связи. "16 марта в сердце навсегда. Москва, спасибо! Вы лучшие", — добавила Ольга.

Фраза, о которой идет речь, привлекла внимание фанатов, поскольку это название одной из песен Мари Краймбрери. Сразу же после публикации начались обсуждения о том, что Бузова таким образом намекает на свадьбу Давы и его новой супруги. Некоторые поклонники предположили, что певица может испытывать не самые светлые и позитивные чувства по поводу изменений в личной жизни своего экс-возлюбленного.

Ранее сообщалось о том, что Бузова вышла на сцену, чтобы поддержать Майами и исполнить их популярный хит "Такси". В конце выступления она не удержалась и открыто призналась в своих чувствах к певцу.