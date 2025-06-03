Еще Омар Хайям объяснил, почему нужно брать от жизни все сразу – запомните раз и навсегда

Омар Хайям, мудрейший персидский философ, гениальный творец и исследователь, оставил после себя уникальный комплект философских размышлений, сконцентрированных в его грандиозных рубаи.

В этих скромных, но выжженных бездонной мудростью строках он касается извечных вопросов: временных рамок, жизненных принципов, прошлого, настоящего и будущего. Почему нужно брать от жизни все сразу? Зачем радоваться даже тогда, когда грустно? Высший ответ, как это ни странно, сокрыт в осознании быстротечности жизни, резких обрывков времени и реализации текущего момента, об этом Хайям пишет с выраженной прямотой:

"Жизнь твою режут острой косой ночи и дни.

Но не владычат пусть над тобой ночи и дни!

С полною чашей радуйся, пой — ночи и дни.

Смертен ты. Вечной идут чередой ночи и дни".

Эти слова – не только концентрация мыслей о том, как время укорачивает жизненный срок, а скорее признание неизбежности своей смертности перед Вечным Ходом дней. Признание быстрого протекания прошедших и настоящих этапов времени — вот почему, по словам мудреца Хайяма, нужно брать от жизни все сразу. Мудрец будто пишет нам, что даже зная о косе времени, режущей жизнь, выбор радости в моменте и полноте чувства способен стать той самой Высшей Жизненной Силой, которая поможет вырваться из-под владычества быстротечных дней раз и навсегда.