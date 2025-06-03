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К экстренно госпитализированному Киркорову обратился давний враг

К экстренно госпитализированному Киркорову обратился давний враг
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Дмитрий Колдун поделился радостной новостью о примирении с Филиппом Киркоровым. С поп-королем певец долгое время находился в конфликте.

Артист признался, что их разногласия начались в начале его карьеры, когда он работал под руководством Киркорова. К сожалению, из-за неопытности и недопонимания их сотрудничество закончилось ссорой, которая привела к прекращению общения между ними и даже вражде.

Несмотря на то, что время прошло, и оба артиста стали более зрелыми, восстановить теплые отношения так и не удалось. Колдун отметил, что, несмотря на примирение, они продолжают общаться крайне редко. Однако певец не остался равнодушным к недавним событиям в жизни Киркорова. Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья тяжелобольного коллеги, который попал в больницу после получения ожога на одном из своих концертов.

"Я читал о его состоянии в новостях. Мы общаемся очень редко, но от всей души желаю ему скорейшего выздоровления", — поделился Дмитрий. Его слова показывают, что, несмотря на прошлые разногласия, он все еще заботится о здоровье и благополучии Филиппа.

Напомним, что у Киркорова был диагностирован частичный некроз кожи из-за серьезного ожога. Также на днях стало известно о госпитализации 89-летней Светланы Дружининой, которая дважды за месяц оказалась в больнице из-за высокого давления, вызванного жаркой погодой.

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3 июня 2025, 10:52
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
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