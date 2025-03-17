Дмитрий Шепелев раскрыл особые секреты воспитания своих детей

Дмитрий Шепелев поделился своими секретами воспитания в недавнем интервью.

Известный телеведущий и отец троих детей подчеркнул важность индивидуального времени с каждым из наследников. Он выделяет по 15 минут в день для личного общения. Этот подход помогает укрепить семейные узы и создать атмосферу любви и поддержки.

По словам Шепелева, утро в их семье начинается с завтрака со старшими детьми — Платоном и Ладой. Это время не только для еды, но и для общения, обсуждения планов на день. После завтрака он отвозит детей в школу, что также становится важным моментом для общения. Вечером семья придерживается правила проводить минимум 15 минут наедине с каждым ребенком. Это время позволяет родителям сосредоточиться на интересах и переживаниях своих детей, а также создать пространство для открытых разговоров.

Особое внимание Дмитрий уделяет младшему сыну Тихону, который требует больше внимания. Каждый вечер он читает ему перед сном, что стало важным ритуалом в их семье. Чтение не только развивает воображение ребенка, но и создает теплую атмосферу перед сном.

Шепелев также рассказал о своих выходных, которые посвящены активным занятиям с детьми. Он регулярно посещает баскетбольные соревнования с Платоном, что позволяет не только поддерживать сына, но и разделять его увлечение. С Тихоном он ходит на тренировки по гимнастике, а с Ладой — в книжные магазины и за ее любимым корейским чаем. Эти совместные занятия помогают каждому ребенку чувствовать себя важным и любимым.

Такой подход к воспитанию позволяет Шепелеву лучше понимать интересы и потребности своих детей. Он и его гражданская супруга Екатерина Тулупова стараются находить баланс между работой и семейной жизнью, акцентируя внимание на качественном времени, проведенном вместе. В результате, каждый из детей чувствует себя особенным и значимым членом семьи.