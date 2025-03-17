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Понедельник 17 марта

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Знаменитый продюсер поставил крест на карьере 73-летней Ирины Аллегровой

Знаменитый продюсер поставил крест на карьере 73-летней Ирины Аллегровой
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Продюсер Евгений Морозов недавно высказал резкое мнение о карьере Ирины Аллегровой. Он поставил крест на карьере певицы, заявив, что она "закончилась".

Комментарии эксперта стали следствием присвоения певице почетной награды — ордена "За заслуги в культуре и искусстве", что вызвало неоднозначные реакции в обществе. Морозов не стал скрывать своего недовольства этим решением.

По его словам, Ирина Аллегрова никогда не была по-настоящему востребованной артисткой. Продюсер подчеркнул, что певица не входит в число тех, кто активно участвует в музыкальной тусовке и собирает полные залы. В качестве примера он привел более успешных коллег, таких как Алла Пугачева, Лариса Долина и Филипп Киркоров, которые всегда остаются на слуху и пользуются популярностью у зрителей.

Ирина Аллегрова. Фото: Феликс Грозданов

Морозов также отметил, что несмотря на то, что Аллегрова проводит концерты, их посещаемость оставляет желать лучшего. Артистка требовала высокие гонорары, но публика не спешила покупать билеты на ее выступления. Он привел данные о том, что в 1999 году гонорар Аллегровой составлял 18 тысяч долларов, тогда как Пугачева с ее масштабным шоу обходилась в 25 тысяч долларов.

По мнению Морозова, присвоение ордена Ирине Аллегровой является незаслуженным, так как она не внесла значительного вклада в культуру. Он сравнил ее достижения с успехами других артистов, таких как Надежда Кадышева, чьи песни звучат в разных странах мира и способствуют популяризации русской культуры за пределами России. В отличие от Аллегровой, которая, по его словам, стала объектом шуток и обсуждений в контексте караоке-баров, Кадышева действительно представила российскую музыку на международной арене.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 19:29
Ирина Аллегрова. Кадр: YouTube
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