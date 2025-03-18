Бизнесмен раскрыл тайну Галкина* и Пугачевой: Любви к этой женщине преклонного возраста нет и быть не может

Андрей Матус, перевозивший антиквариат семьи Пугачевой и Галкина*, в курсе многих секретов пары.

Весной 2022 года Алла Пугачева вместе с семьей переехала в Израиль. Они обосновались в Герцлии, городе неподалеку от Тель-Авива. После переезда певица неоднократно посещала Россию, пытаясь, по слухам, оказать поддержку своему супругу-иноагенту и способствовать восстановлению его карьеры на отечественном телевидении. Тем не менее, судя по всему, эти усилия не увенчались успехом.

Андрей Матус, занимавшийся транспортировкой антикварных предметов из подмосковного особняка Пугачевой, который впоследствии был задержан на таможне в аэропорту Шереметьево, утверждает, что артистка действительно глубоко привязана к своему мужу, однако тот использует ее чувства исключительно ради собственной выгоды — финансовых возможностей и связей. В ходе эфира передачи "Новые русские сенсации" на канале НТВ Матус высказал мнение, что Пугачева действительно испытывает искреннюю любовь к Галкину*, но ее супруг, похоже, равнодушен к ней,

"Любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может", – заявил бизнесмен.

По словам Матуса, последние три года публичные заявления Пугачевой вряд ли отражали ее настоящие взгляды, поскольку она находится под влиянием мужа-иноагента. Вероятно, певица покинула Россию, рассчитывая, что ситуация со временем разрешится сама собой. Однако, как полагает Матус, поведение Максима Галкина* привело к тому, что возвращение Пугачевой в страну стало практически невозможным, а ее репутация уже серьезно испорчена.

Помимо недвижимости в Израиле, супруги также имеют собственность на Кипре, благодаря чему получили гражданство этой страны. Жизнь за рубежом для Пугачевой превратилась в рутинную повседневность. В отсутствие мужа, который активно гастролирует и зарабатывает, певица остается одна, редко контактируя с окружающими и проводя большую часть времени в магазинах и кафе.

*признан в России иностранным агентом.