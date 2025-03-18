Успенская раскрыла состояние Киркорова после известия о смерти отца: Подавлен горем

Филипп Киркоров находится в подавленном состоянии из-за утраты своего отца.

Бедрос скончался на 93-м году жизни 18 марта, оставив после себя богатое наследие и множество воспоминаний. Пресс-секретарь Филиппа Екатерина Успенская рассказала о том, как тяжело сейчас приходится Филиппу Бедросовичу.

"Конечно, он подавлен горем. Они были очень близки, как отец с сыном. Это огромная утрата для Филиппа", – отметила Успенская.

Она также добавила, что в настоящее время семья занимается организацией похорон, которые, скорее всего, состоятся в пятницу. Важно отметить, что Бедрос Киркоров был не только отцом, но и наставником в жизни своего сына, оказывая на него влияние как на творческую единицу.

Напомним, отец Филиппа Киркорова умер от остановки сердца днем 18 марта. В прошлом году Бедрос столкнулся с серьезными осложнениями, связанными с сердечными заболеваниями. Певец неоднократно делился своими переживаниями о состоянии отца, который жаловался на сильные боли в ногах и общую слабость. Эти симптомы значительно ограничивали его подвижность и качество жизни.

О смерти отца первым сообщил сам Филипп Бедросович. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал он в соцсетях.