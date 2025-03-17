Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым мужем

Супруг Татьяны Булановой младше ее на 19 лет.

В марте исполнилось 56 лет заслуженной артистке России Татьяне Булановой, а в апреле она отметит 35-летие своей музыкальной карьеры. Корреспондент женского журнала "Клео.ру" встретился с популярной певицей, чтобы обсудить ее путь к успеху, личные моменты и секреты сохранения молодости и энергии.

Несмотря на то, что родители Татьяны не были связаны с искусством, ее отец слыл человеком уважаемым — капитаном первого ранга, служившим в Военно-Морской академии. Сама Татьяна, работая в библиотеке академии, всегда чувствовала поддержку семьи. Как она сама признается, еще в юные годы была уверена, что ее ждет блестящее будущее на сцене. Эта уверенность помогла ей преодолеть трудности и достичь высот в музыке.

Первый значительный гонорар Буланова получила благодаря песне "Не плачь" на конкурсе "Шлягер-1991". Эти деньги она потратила на покупку кожаной куртки, символизируя начало новой жизни в качестве певицы. С тех пор ее карьера стремительно пошла вверх, и сегодня она является одной из самых узнаваемых фигур российского шоу-бизнеса.

Однако жизнь знаменитости имеет свои сложности. Постоянная публичность и внимание СМИ требуют большой выдержки. Однако Татьяна обладает уникальным талантом изменять свою внешность, что позволяет ей оставаться незамеченной в повседневной жизни. Она предпочитает общественный транспорт и наслаждается анонимностью, что дает ей возможность отдохнуть от постоянного внимания.

Частые разъезды и плотный график выступлений не мешают семейной жизни певицы с молодым мужем Валерием Рудневым.

"Он ведь знал, на ком женился. Возможно, в этом секрет нашего крепкого брака – я мужа редко вижу, поэтому все у нас замечательно", – раскрыла тайну счастливого замужества Татьяна.

Работа занимает значительную часть времени Булановой, однако она находит время для себя, посещая косметолога и следуя простым правилам питания, чтобы сохранять форму. Артистка уделяет большое внимание своему здоровью и внешности. Она регулярно проходит процедуры биоревитализации, предпочитая их аппаратным методикам, поскольку они не требуют длительного восстановления. Певица также не ест после 16 часов и старается вести активный образ жизни, что помогает поддерживать вес.