Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы

Жена Дениса Шреера живет в Германии.

Анна Семенович и ее возлюбленный, Денис Шреер, переехали из Москвы за город. Артистка сообщила о том, что обустраивает новое жилье. Предположительно, пара сняла новых двухэтажный дом.

Семенович поделилась радостью от переезда с поклонниками. Она рассказала, как давно мечтала о жизни на природе да еще и в компании своего любовника. В коттедже, где поселились влюбленные, уже сделан ремонт, и есть мебель.

Денис Шреер, как известно, женат, а его супруга проживает в Германии. Однако это не мешает строить влюбленным планы на будущее и даже, как ходят слухи, вести совместный быт. Правда, бывшая фигуристка все же не отчаивается получить от избранника заветное колечко на безымянный палец, о чем она неоднократно сообщала СМИ. Денис пока не сделал предложения экс-солистке "Блестящих", но не отрицал такую возможность, что в этом году они сыграют свадьбу.

В настоящее время певица занята обустройством быта, приобретая посуду и другие необходимые вещи. Анна Семенович рассказала, что ее возлюбленный щедр и заботлив, отметив его высокий уровень дохода, значительно превышающий ее собственный. Она подчеркнула, что Денис балует ее дорогими подарками и поездками на лучшие курорты, и что его состояние позволяет им жить обеспеченно и комфортно.

