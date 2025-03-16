В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение

Многие считают, что Владимир Жириновский обладал даром ясновидения.

На днях в социальных сетях появилось неожиданное сообщение, опубликованное от имени покойного Владимира Жириновского, вызвавшее широкий общественный резонанс в Сети. Пост содержал загадочное предсказание, в котором говорилось, что в ближайшее время произойдет событие, способное изменить ход истории, шокировав многих. Авторы сообщения призывали пользователей ожидать дальнейших событий. Это обстоятельство породило множество предположений о том, что же на самом деле произошло со страницей политика.

"В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите", – написали в блоге Жириновского.



Бывший депутат Государственной Думы Василий Власов высказал две версии произошедшего. По его словам, существует оптимистичный сценарий: те, кто продолжает администрирование аккаунта Владимира Вольфовича, могли обнаружить ранее неизвестные пророчества политика и решили их опубликовать. Однако, Власов также озвучил и более пессимистичный вариант, предположив, что аккаунт был взломан и затем продан на черном рынке. Экс-депутат допустил, что аккаунт может использоваться для рекламы криптовалют, например, новых биткоинов, или других целей.

Владимир Вольфович скончался 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. Последний пост на его странице был опубликован в январе 2022 года, где он высказывал мнение о неспособности Запада вести военные действия.

Кроме того, многие полагают, что Владимир Жириновский обладал даром предсказывать события, поэтому публику не на шутку напугала надпись в интернете. В отдельных чатах даже называлась дата этого важного события, описанного в посте, 22 марта.