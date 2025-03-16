В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение

Орбакайте готовится к большому концерту за 26 миллионов Тесты Над детищем Якубовича нависла угроза Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористуУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Лента новостей

Воскресенье 16 марта

15:45В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение 12:28Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 09:16Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы 06:20Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки 03:29ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи 00:12Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе 21:09Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину 18:28Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино? 16:46Главное модное событие весны: Московская неделя моды 15:36Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 12:34На Елену Малышеву подали в суд 09:12Меган Маркл опозорилась на публике, пытаясь стать ближе к королевской семье 06:28Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 03:19Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 00:09На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе 21:24Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии 20:39Известного стилиста Зверева несколько лет третирует пожилая шизофреничка 19:56Несмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем 18:10Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить 17:25Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову 16:47Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть 15:34Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу 14:25Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта 14:10Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне 13:3764-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли 13:07Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой 11:49В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере 11:24Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса? 09:50"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой 09:45Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой 08:49У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы 06:51Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу 03:32Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы 00:24Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова 20:52Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри 19:27Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов своим видом 17:49Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков 17:34Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта 17:18Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно 16:36Новый цирк Москвы имеет шансы превзойти существующие строения – эксперт Бархота 15:54Отчаявшаяся Лолита уехала из России 15:30Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк 15:20Директор Театра на Трубной рассказал, какие возможности открыл сервис "Мосбилет" 14:06Киевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима 13:54Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне 12:26Москвичей предупреждают о девятибалльном шторме 14 марта 11:58С Валерием Меладзе приключился инцидент во время тайного приезда в Москву 11:18Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы 11:13Кристина Орбакайте после череды отмен готовится к большому концерту за 26 миллионов 09:54Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение

В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение
309

Многие считают, что Владимир Жириновский обладал даром ясновидения.

На днях в социальных сетях появилось неожиданное сообщение, опубликованное от имени покойного Владимира Жириновского, вызвавшее широкий общественный резонанс в Сети. Пост содержал загадочное предсказание, в котором говорилось, что в ближайшее время произойдет событие, способное изменить ход истории, шокировав многих. Авторы сообщения призывали пользователей ожидать дальнейших событий. Это обстоятельство породило множество предположений о том, что же на самом деле произошло со страницей политика.

"В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите", – написали в блоге Жириновского.

Бывший депутат Государственной Думы Василий Власов высказал две версии произошедшего. По его словам, существует оптимистичный сценарий: те, кто продолжает администрирование аккаунта Владимира Вольфовича, могли обнаружить ранее неизвестные пророчества политика и решили их опубликовать. Однако, Власов также озвучил и более пессимистичный вариант, предположив, что аккаунт был взломан и затем продан на черном рынке. Экс-депутат допустил, что аккаунт может использоваться для рекламы криптовалют, например, новых биткоинов, или других целей.

Владимир Вольфович скончался 6 апреля 2022 года от двусторонней пневмонии. Последний пост на его странице был опубликован в январе 2022 года, где он высказывал мнение о неспособности Запада вести военные действия.

Кроме того, многие полагают, что Владимир Жириновский обладал даром предсказывать события, поэтому публику не на шутку напугала надпись в интернете. В отдельных чатах даже называлась дата этого важного события, описанного в посте, 22 марта.

Шоу-бизнес в Telegram

16 марта 2025, 15:45
Владимир Жириновский. Фото: Youtube / @RTVItainment
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Сильные мира сего: выдающиеся политики, ушедшие в 2022 году

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Станислав Шушкевич. Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / www.globallookpress.com
Геннадий Бурбулис. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Михаил Горбачев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Елизавета II. Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По теме

Жириновский все знал: о чем он предупреждал Урганта

Жириновский был прав – найдено подтверждение словам покойного
Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении

Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении
Максим Галкин* вынужден много работать, чтобы содержать семью. Уезжая из России Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин*, скорее всего, и не предполагали, что их дом останется без хозяев на столь долгий период времени.

Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы

Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы
Жена Дениса Шреера живет в Германии. Анна Семенович и ее возлюбленный, Денис Шреер, переехали из Москвы за город.

Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки

Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки
Эдита Пьеха в прошлом году отметила 87-летие. В беседе с журналистами Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии и повседневных привычках своей 87-летней бабушки — легендарной певицы Эдиты Пьехи.

ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи

ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи
Сегодня мы предлагаем вам окунуться в волшебный мир детства и вспомнить замечательные произведения Самуила Яковлевича Маршака. Его стихи и сказки знакомы каждому с раннего возраста и остаются любимыми на протяжении всей жизни. Они учат доброте, справедливости и уважению к окружающему миру. Предлагаем пройти небольшой тест, чтобы проверить свои знания и освежить память. Готовы? Тогда начнем наше увлекательное путешествие по страницам творчества великого детского писателя! ВОПРОСЫ1.

Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе

Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе
Певица Валерия активно занимается спортом. Исполнителя хита "Океаны" Валерию в апреле ждет 52-й день рождения, но ее внешность вызывает зависть у многих женщин благодаря молодости и свежести.

Выбор читателей

15/03СбтПнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 15/03СбтНа концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе 15/03СбтНа Елену Малышеву подали в суд 14/03ПтнНесмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем 14/03ПтнШокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии 15/03СбтЭксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви