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Воскресенье 16 марта

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Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении

Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении
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Максим Галкин* вынужден много работать, чтобы содержать семью.

Уезжая из России Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин*, скорее всего, и не предполагали, что их дом останется без хозяев на столь долгий период времени. Состоятельные покупатели не проявляют интерес к этому объекту недвижимости, опасаясь за свою репутацию, сообщила Алена Кравец в интервью журналистам.

Несмотря на подготовку дома к продаже, включая уборку мха со стен и забора, который местные жители прозвали "плесень Пугачевой", потенциальные покупатели остаются равнодушными. Дом оценивается приблизительно в 1 миллиард рублей, а ежемесячные расходы на его содержание составляют около 500 тысяч рублей.

Кравец утверждает, что олигархи избегают покупки особняка Пугачевой, хотя он отличается высоким качеством. По ее мнению, такой шаг мог бы негативно сказаться на их имидже, поскольку приобретение имущества, принадлежащего семье Пугачевых-Галкиных*, воспринимается как акт поддержки, что для многих состоятельных людей неприемлемо. Кроме того, она выразила уверенность, что Пугачева и ее муж испытывают дискомфорт на Кипре и сожалеют о своем переезде из России, ведь они потеряли больше, чем приобрели.

Напомним, Пугачева скоропалительно решила покинуть Россию в феврале 2022 года вместе с мужем и детьми Гарри и Лизой. Долгое время они жили в Израиле, но политическая обстановка в стране заставила семью переселится на Кипр в город Лимассол.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

16 марта 2025, 12:28
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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