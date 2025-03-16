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Воскресенье 16 марта

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ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи

ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи
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Сегодня мы предлагаем вам окунуться в волшебный мир детства и вспомнить замечательные произведения Самуила Яковлевича Маршака. Его стихи и сказки знакомы каждому с раннего возраста и остаются любимыми на протяжении всей жизни. Они учат доброте, справедливости и уважению к окружающему миру. Предлагаем пройти небольшой тест, чтобы проверить свои знания и освежить память. Готовы? Тогда начнем наше увлекательное путешествие по страницам творчества великого детского писателя!

ВОПРОСЫ

1. Как звали пожарного, спасшего девочку Лену из огня?

А) Кузьма

Б) Федор

В) Иван

2. Чего не было среди вещей, которые сдавала в багаж дама в стихотворении "Багаж"?

А) Чемодана

Б) Картины

В) Кошечки

3. Какому синьору посвящено одно из произведений Маршака?

А) Помидору

Б) Майору

В) Губернатору

4. Какого зверя лисица хотела перевести по скользкому льду?

А) Ежика

Б) Зайчика

В) Котенка

5. От какой станции отправлялся поезд в стихотворении "Веселое путешествие от А до Я"?

А) Воронеж

Б) Москва

В) Ярославль

6. На какой улице жил человек, который "Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки"?

А) На Забавной

Б) На Бассейной

В) На Парадной

7. Как звали лису в стихотворении "Волк и лиса"?

А) Кларисса

Б) Лисавета

В) Василиса

8. Где обедал воробей?

А) В кафе

Б) В зоопарке

В) В лесу

9. Что просил бегемот, разинув рот в стихотворении "Веселая азбука про все на свете"?

А) Булку

Б) Яблоко

В) Морковку

10. Кто стучался в дверь с толстой сумкой на ремне?

А) Почтальон

Б) Милиционер

В) Сотрудник банка

ОТВЕТЫ

1. А) Кузьма

2. В) Кошечки

3. А) Помидору

4. А) Ежика

5. Б) Москва

6. Б) На Бассейной

7. Б) Лисавета

8. Б) В зоопарке

9. А) Булку

10. А) Почтальон

Шоу-бизнес в Telegram

16 марта 2025, 03:29
Фото: кадр из мультфильма "Вот какой рассеянный"
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