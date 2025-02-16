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Воскресенье 16 февраля

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ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки

ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки
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Советские мультфильмы – это настоящие жемчужины анимации, любимые многими поколениями зрителей. Но знаете ли вы, кто вложил душу и голос в любимых персонажей? Проверьте себя! В этом тесте мы предлагаем вам вспомнить тех замечательных актеров, чьи голоса стали неотъемлемой частью детства миллионов людей. Готовы окунуться в мир воспоминаний и проверить свои знания? Тогда вперед!

ВОПРОСЫ

1. Кто озвучивал Винни-Пуха?

Фото: кадр из мультфильма

А. Олег Табаков

Б. Евгений Леонов

В. Геннадий Хазанов

2. Чьим голосом говорит Волк из мультфильма "Жил был пес"?

Фото: кадр из мультфильма

А. Борис Новиков

Б. Александр Панкратов-Черный

В. Армен Джигарханян

3. Какой артист озвучивал Карлсона?

Фото: кадр из мультфильма

А. Василий Ливанов

Б. Борис Клюев

В. Олег Ефремов

4. Кто озвучил Почтальона Печкина?

Фото: кадр из мультфильма

А. Борис Новиков

Б. Сергей Никоненко

В. Леонид Ярмольник

5. Чьим голосом разговаривает попугай Кеша?

Фото: кадр из мультфильма

А. Геннадий Хазанов

Б. Михаил Козаков

В. Лев Дуров

ОТВЕТЫ

1. Б. Евгений Леонов

2. В. Армен Джигарханян

3. А. Василий Ливанов

4. А. Борис Новиков

5. А. Геннадий Хазанов

Шоу-бизнес в Telegram

16 февраля 2025, 21:29
Фото: кадр из мультфильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадай советское кино по финальному кадру

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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