ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки

ВОПРОСЫ
1. Кто озвучивал Винни-Пуха?
А. Олег Табаков
Б. Евгений Леонов
В. Геннадий Хазанов
2. Чьим голосом говорит Волк из мультфильма "Жил был пес"?
А. Борис Новиков
Б. Александр Панкратов-Черный
В. Армен Джигарханян
3. Какой артист озвучивал Карлсона?
А. Василий Ливанов
Б. Борис Клюев
В. Олег Ефремов
4. Кто озвучил Почтальона Печкина?
А. Борис Новиков
Б. Сергей Никоненко
В. Леонид Ярмольник
5. Чьим голосом разговаривает попугай Кеша?
А. Геннадий Хазанов
Б. Михаил Козаков
В. Лев Дуров
ОТВЕТЫ
1. Б. Евгений Леонов
2. В. Армен Джигарханян
3. А. Василий Ливанов
4. А. Борис Новиков
5. А. Геннадий Хазанов