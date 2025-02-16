ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки

Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции"

Имя Деми Мур активно обсуждается из-за номинации на "Оскар" за роль в нашумевшем фильме "Субстанция". Переживающая новую волну популярности актриса открыто рассказала о своих чувствах и эмоциях, связанных с откровенными сценами, в которых ей пришлось сыграть.