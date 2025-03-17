Отказавшийся от дочери Петросян хочет лишить ее жилья

Евгений Ваганович Петросян не общается с дочерью.

Евгений Петросян, счастливый отец пятилетнего Вагана и полуторагодовалой Матильды от своей супруги Татьяны Брухуновой, фактически прекратил общение со своей старшей дочерью Викториной, которой сейчас 56 лет. Юморист подал судебный иск о выселении Викторины из принадлежащей ему столичной квартиры.

Предмет спора — типичная "однушка", стоимостью около 20 миллионов рублей.

Викторина не хочет терять жилье, поскольку другой недвижимости в столицы не имеет. После заключения брака с американским гражданином в 1990-е годы, она переехала жить в Нью-Йорк, хотя регулярно приезжала в Москву и проживала в данной квартире. Она работала с телеканалом "Культура", создавая циклы телепередач в качестве искусствоведа.

Адвокат дочери Петросяна, Мария Бродская, утверждает, что её подопечная своевременно платила за коммуналку, а также хранит личные вещи в квартире. Правда, не исключает, что Евгений Ваганович в отсутствие хозяйки уже поменял замки.

По словам правозащитника, Викторина в данный момент находится в России, работает здесь и временно живет у знакомых и коллег. Бродская также подтвердила наличие конфликта между отцом и дочерью, отметив, что встречи между ними не состоялись, и отец отказывался поддерживать контакт с Викториной. В эфире ток-шоу адвокат добавила, что на последней встрече Евгений Ваганович отказался говорить с дочерью.

Решение Петросяна выселить дочь выглядит несколько неожиданным и мелочным, особенно учитывая тот факт, что у артиста есть еще шесть квартир в престижных районах Москвы, общая стоимость которых достигает около полумиллиарда рублей.

Существует мнение, что таким образом артист мстит дочери за то, что та поддержала его бывшую жену, Елену Степаненко, во время развода. Дочь осудила отца, который после шести лет неверности супруге ушел из семьи к молодой Татьяне Брухуновой. После этого общение Петросяна с дочерью сошло на нет.