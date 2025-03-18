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Вторник 18 марта

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Сбитая Буйновым 61-летняя пенсионерка готовится к срочной операции: Медлить нельзя

Сбитая Буйновым 61-летняя пенсионерка готовится к срочной операции: Медлить нельзя
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61-летняя пенсионерка, работавшая воспитательницей в детском саду, проходит реабилитацию после того, как ее сбил на пешеходном переходе известный певец Александр Буйнов.

Случившееся обернулось для женщины неприятными последствиями — она получила серьезные травмы. Сын пострадавшей Алексей поделился подробностями о состоянии матери и предстоящих медицинских процедурах.

Несмотря на то, что пенсионерку недавно выписали из больницы, она испытывает значительные проблемы со здоровьем. По словам Алексея, женщина "еле ходит" и страдает от постоянной боли, не в силах нормально спать по ночам. Чтобы поддержать мать в трудный период, Алексей и его жена решили спать в одной комнате с ней.

Александр Буйнов. Фото: Феликс Грозданов

Наиболее проблемной оказалась правая нога, которая была повреждена в результате аварии. Женщина также жалуется на боли в пояснице, что указывает на возможные серьезные проблемы с нервами.

В связи с этим врачи назначили новое обследование, чтобы выяснить причины защемления нерва и определить дальнейшие шаги по лечению. Алексей рассказал, что хирурги уже предупредили семью о необходимости срочной операции.

"Медлить нельзя! Даже неделю!", — подчеркнул он.

Пока неясно, будет ли операция платной. Семья пенсионерки решила отказаться от помощи со стороны певца, сосредоточив усилия на том, чтобы справиться с ситуацией самостоятельно.

Шоу-бизнес в Telegram

18 марта 2025, 15:48
Александр Буйнов. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

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