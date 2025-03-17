Потерпевшая полный провал в личной жизни Бузова вернулась к бывшему: Я его люблю!

Ольга Бузова вернулась к бывшему партнеру. Певица вновь оказалась в объятиях Олега Майами.

Это событие произошло на одном из концертов певца в Москве, где их совместное появление на сцене стало настоящим сюрпризом для зрителей. Пара не только держалась за руки, но и обменивалась нежными объятиями, что подогрело слухи о возможном возобновлении их романа.

На концерте Бузова вышла на сцену, чтобы поддержать Майами и исполнить их популярный хит "Такси". В конце выступления она не удержалась и открыто призналась в своих чувствах к певцу.

"Я его люблю!", — произнесла Ольга, вызывая восторг у поклонников.

Майами, в свою очередь, не остался в долгу и вручил Бузовой роскошный букет цветов, подчеркнув, что сам собрал его. "Сам собирал его, клянусь", — с улыбкой сказал артист.

Стоит отметить, что слухи о романе Бузовой и Майами начали появляться еще пару лет назад. Осенью прошлого года интерес к их отношениям вновь вспыхнул после того, как они поцеловались на сцене во время празднования 8-летия сольной карьеры Ольги.

Ранее Ольга Бузова поделилась с поклонниками не самым радостным опытом в личной жизни. В 2024 году, по ее словам, у нее не было ни одного удачного свидания.

38-летняя артистка отметила, что, несмотря на все усилия, ей не удалось встретить мужчину, который бы смог завоевать ее сердце. Дело в том, что Бузова активно ищет свою любовь после разрыва с Давидом Манукяном.