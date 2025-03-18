Собчак сделала заявление о тяжелой утрате: Мои соболезнования

Ксения Собчак не осталась в стороне от трагической новости о кончине Бедроса Киркорова.

В своем телеграм-канале известная журналистка и телеведущая выразила соболезнования и поделилась своими чувствами по поводу этой утраты. Собчак отметила, что уход Бедроса Киркорова стал огромной потерей не только для его сына, но и для всей страны.

"Мои соболезнования Филиппу. Огромная потеря для него и для нас", — написала знаменитость.

Напомним, о смерти выдающегося артиста Бедроса Киркорова стало известно днем 18 марта. Отцу Филиппа Киркорова было 92 года. По информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, причиной смерти артиста стали осложнения на фоне длительной пневмонии. Бедрос Киркоров был госпитализирован 20 декабря 2023 года с тяжелым состоянием, жалуясь на одышку. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и провели процедуру по откачиванию жидкости из легких.

Несмотря на все усилия медиков, здоровье Бедроса Киркорова продолжало ухудшаться. В сентябре 2023 года Филипп Киркоров сообщал, что его отец был выписан из больницы, но его состояние оставляло желать лучшего.

В начале января 2024 года появились сообщения о том, что Бедрос Киркоров вновь попал в реанимацию. По некоторым данным, он пытался лечиться методами нетрадиционной медицины, которые ему порекомендовала сиделка.