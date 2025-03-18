Срочно: Киркоров умер после госпитализации в критическом состоянии

Российское общественность потрясено трагическим известием. Сообщается, что на 93-м году жизни скончался Бедрос Киркоров.

На данный момент известно, что отец Филиппа Киркорова умер от остановки сердца. В прошлом году Бедрос столкнулся с серьезными осложнениями, связанными с сердечными заболеваниями. Певец неоднократно делился своими переживаниями о состоянии отца, который жаловался на сильные боли в ногах и общую слабость. Эти симптомы значительно ограничивали его подвижность и качество жизни.

Стоит отметить, что о трагедии впервые сообщил Филипп Бедросович.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал он в соцсетях.

В августе прошлого года Бедрос Киркоров был госпитализирован с диагнозом "двусторонняя пневмония". Несмотря на серьезное состояние, он принял решение покинуть больницу, не дождавшись полного выздоровления. Это решение оказалось роковым: вскоре его состояние ухудшилось, и он вновь попал в медицинское учреждение.

20 декабря Бедрос был доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него одышку и скопление жидкости в легких, что потребовало немедленного вмешательства. В ходе лечения медики откачали около литра воды из легких, но, к сожалению, это не спасло его жизнь. Сердце не выдержало нагрузки, и в результате длительной пневмонии Бедрос Киркоров скончался.

Причиной ухудшения состояния стали не только медицинские проблемы, но и нежелание следовать рекомендациям врачей. Бедрос доверился своей сиделке, которая предложила ему альтернативные методы лечения, такие как тибетская медицина, включающая травы и массажи. Однако эти методы не принесли ожидаемого облегчения, а лишь усугубили его состояние.

В декабре у Бедроса отключили отопление в квартире, что привело к резкому ухудшению самочувствия. В августе прошлого года он уже находился в реанимации с диагнозами сердечной недостаточности и ишемической болезни. В ходе обследования также были выявлены когнитивные нарушения, что осложнило его лечение.