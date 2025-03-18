Александр Ревва заговорил на болезненную тему: Это закрытая душевная рана

Александр Ревва разоткровенничался с журналистами о наболевшем.

В семье Александра Реввы все еще сохраняются напряженные отношения. Год назад артист поделился историей конфликта с матерью, Любовью Николаевной Рачеевой. Выяснилось, что родительница не смогла принять избранницу сына, Анжелику, и вот уже около семнадцати лет не поддерживает с ним связь.

Сам Ревва до сих пор не может понять причину столь глубокого отчуждения и продолжает мечтать о восстановлении семейных уз, надеясь однажды собраться всей семьей вместе и забыть прошлые обиды. Но на сегодняшний день это остается невозможным, и вопрос взаимоотношений с матерью для артиста особенно чувствительный.

"Это закрытая душевная рана... Это очень болезненная тема", – признался артист.

Отношения с мамой очень сильно волнуют артиста. Он редко высказывается по этому поводу, потому что испытывает сильную душевную боль. Ранее Любовь Николаевна выражала желание встречаться с внучками, но утверждала, что ей не позволяют. Было известно, что она даже приобретала билеты на концерты сына, стремясь увидеть его. Тем не менее, сам артист отрицал эту информацию, настаивая на том, что его мать не делает никаких шагов для сближения с его семьей. Он охарактеризовал подобные высказывания как выдумки.

