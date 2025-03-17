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Нарушившая допустимые нормы Чехова сообщила о болезни: Сильно подрывает иммунитет

Нарушившая допустимые нормы Чехова сообщила о болезни: Сильно подрывает иммунитет
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Анфиса Чехова поделилась тревожной новостью о своем здоровье. Известная российская телеведущая сообщила, что впервые за последние пять лет столкнулась с болезнью.

Свой недуг Чехова связывает с употреблением сахара. Она объяснила, что на съемках своей кулинарной программы ей пришлось попробовать множество сладких блюд, приготовленных гостями.

"Я подхватила вирус, и это произошло после того, как начала иногда есть сахар. В течение десяти лет я его не употребляла, и вот результат — мой иммунитет ослаб. Это все сахар, который я начала иногда есть на съемках своей кулинарки. Гости готовят сахарные блюда, и иногда пробую десерты у друзей в ресторане. Сахар сильно подрывает иммунитет! Особенно когда ты его 10 лет не ел", — написала она в социальных сетях.

Анфиса Чехова. Фото: соцсети

По ее словам, сахар оказался настоящим врагом для ее организма, особенно после длительного перерыва в его употреблении. Телеведущая также поделилась симптомами своего недомогания: у нее пропал голос, появились ломота в теле и кашель. В связи с этим она обратилась к своим подписчикам с просьбой о помощи — Чехова попросила порекомендовать ей средства для быстрого выздоровления.

Стоит отметить, что врачи-диетологи рекомендуют здоровым людям ограничивать употребление сахара: не больше 25-30 грамм в сутки. Судя по всему, знаменитость нарушила допустимые нормы, что и повлекло соответствующие последствия для организма.

Напомним, ранее Чехова откровенно рассказала о своем тяжелом опыте, связанном с домашним насилием. Она поведала, что стала жертвой физического воздействия со стороны мужчины, с которым работала на телевидении. Хотя имя агрессора она не раскрыла, обнародованный факт стал шоком для многих ее поклонников. После инцидента ведущей пришлось обратиться за помощью к психологу, чтобы справиться с эмоциональными последствиями.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 15:32
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
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Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

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