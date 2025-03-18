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Вторник 18 марта

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"С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил": Прохор Шаляпин рассказал о своем непростом детстве

"С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил": Прохор Шаляпин рассказал о своем непростом детстве
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Прохор Шаляпин родился и вырос в Волгограде.

Известный артист и телеведущий Прохор Шаляпин откровенно рассказал о своем нелегком детстве. Признание прозвучало в выпуске шоу "Дерзкая готовка" на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой. Шаляпин упомянул, что в 15 лет покинул родной город Волгоград и с тех пор практически не виделся со своей мамой. В основном его воспитывали бабушка и дедушка.

Артист признался, что рос в проблемной семье, однако подчеркнул, что не носит этот груз через всю жизнь. Несмотря на наличие финансовых трудностей и отсутствие жилья, он никогда не сдавался, а шел вперед, считая текущие проблемы мелочью по сравнению с прошлыми испытаниями.

По словам Шаляпина, самые трудные времена остались позади, и нынешние невзгоды кажутся детскими забавами.

"С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой", — уточнил певец.

Ранее стало известно, что музыканту в детстве было очень сложно, поскольку его отец часто пил и поднимал руку на мать и маленького Прохора, из-за чего им порой приходилось спасаться бегством.

Кроме того, певец отметил, что учителя в школе не только не поддерживали его, но иногда даже осуждали, ссылаясь на поведение отца-алкоголика. Да и в целом в его окружении не находилось человека, который смог бы защитить и приласкать.

Удивительно, как, пережив такое, Шаляпин не только не растерял свой дар улыбаться, но даже преумножил его, бесконечно радуя всех вокруг своей ослепительной улыбкой.

Кстати, недавно в Сети появилось видео, где молодой Шаляпин покоряет публику своим выступлением. Ролик собрал множество комментариев. Пользователи интернета написали, что Прохор выглядит очень мило и сокрушались, что он пошел по выбранному пути и сделал себе репутацию "любителя женщин постарше".

Шоу-бизнес в Telegram

18 марта 2025, 14:10
Прохор Шаляпин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Youtube.com / @Liasan• Требует проверки

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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