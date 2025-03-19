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Вторник 18 марта

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Стало известно, почему квартира Ротару за 70 млн не продается: Все старое

Стало известно, почему квартира Ротару за 70 млн не продается: Все старое
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Эксперт рассказала, что отпугивает покупателей от недвижимости.

Прошло несколько лет с тех пор, как София Ротару перестала посещать Россию. В столице у нее остается трехкомнатная квартира на Зоологической улице, некогда подаренная ей бывшим мэром Юрием Лужковым. Осенью предыдущего года появилась информация о намерении продать эту недвижимость. Ротару оценила площадь квартиры в 122 квадратных метра в 70 миллионов рублей, но позже, не найдя покупателя, снизила стоимость до 65 миллионов.

Несмотря на снижение цены, покупатели так и не проявили интереса. В результате певица приняла решение снять квартиру с продажи, рассчитывая дождаться более благоприятных условий.

Недвижимый эксперт Наталья Перескокова в беседе с журналистами пояснила причины отсутствия спроса на жилье. По ее словам, запрашиваемая сумма была явно завышенной для данной категории жилья, кроме того, репутация самой квартиры оставляла желать лучшего. Эксперт подчеркнула, что квартира Ротару давно требует обновления как в ремонте, так и в общем состоянии, а за певицей тянется негативный след, приведший к утрате популярности и любви в России. Именно эти аспекты, как считает специалист, отпугивают потенциальных покупателей.

"Квартира Ротару, к сожалению, устаревшая. Ремонт морально устаревший, ну и все достаточно просто старое", – сообщила Перескокова.

Объявление о продаже квартиры на сайте недвижимости делало особый акцент на принадлежности объекта знаменитости. Тем не менее, даже этот факт не привлек покупателей. В описании предлагалась просторная, светлая и уютная трехкомнатная квартира в самом сердце Москвы с большой лоджией, выделяя ее уникальность именно благодаря принадлежности известной артистке.

Ротару уже около трех лет не появляется на публике, прекратила концертную деятельность и живет практически в изоляции. Существуют предположения, что 77-летняя звезда перебралась в Италию, купив там виллу на Сардинии.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2025, 00:44
София Ротару. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ротару, Леонтьев и Орбакайте: Крутой устроил грандиозный праздник по случаю юбилея

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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