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Понедельник 23 декабря

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До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу

До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу
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В шоу-бизнесе давно знают, что Анита Цой – не только высококлассная певица и талантливый предприниматель, но главное, широкой души и большого сердца человек. И она снова доказала это, доведя до слез своим поступком.

Когда началась пандемия и артисты, остались без работы, Аниты Цой взяла да и отравила коллегам несколько тысяч собственноручно закрытых банок с овощной консервацией и компотами. Просто чтобы поддержать, подарить маленькую радость, помочь пережить это непростое время вынужденной самоизоляции.

Фото: пресс-служба

Закрутки от Цой звездам пришлись по вкусу настолько, что все стали просить артистку поставить их выпуск на поток. В итоге два года назад в продаже появилась первая партия "Цойкиных рецептов", которые полюбили Филипп Киркоров, Елена Малышева, Диана Арбенина, Анастасия Волочкова... И за столь короткий срок Анита Цой сделала фантастический рывок – она представляли свою органическую продукцию на Международном экономическом форуме Петербурга, смогла пробиться на полки главных магазинов столицы и даже открыть небольшой заводик у себя на участке, где теперь 90 процентов труда автоматизировано.

Фото: пресс-служба

Подвести итоги этих двух лет Цой пригласила в ресторан абсолютно всех, кто работает с ней – от уборщицы, водителя, повара и технолога на заводе до юриста и концертного директора. Все были за общим столом, одной семьей, одной командой. Многие и представить не могли, что окажутся на таком мероприятии, со звездой такого уровня, которая будет собственноручно накладывать еду, наливать, дарить подарки, петь и приглашать с собой на танец. Это целое событие в их жизни! И оно прекрасно иллюстрирует душевные и человеческие качества Аниты Цой.

Фото: пресс-служба

Рядом с Анитой Цой был и ее супруг Сергей Цой. Он не любит светские мероприятия и крайне редко появляется где-то. Но не поддержать жену в такой важный день не мог. И даже спел с ней дуэтом традиционную корейскую песню.

Столы – ломились, подарки – не заканчивались, песни – лились. И это, наверное, лучшее окончание високосного года.

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2024, 14:55
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

По Дмитрию Колдуну сходит с ума молодежь.
Юлианна Караулова веселилась и радовалась.
Родион Газманов - певец и ведущий в одном лице.
С Дианой Арбениной хотели сделать селфи даже звезды.
Марина Кравец - радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа - была в студии как дома.
Конькобежке Светлане Журовой есть что рассказать.
Собравшиеся обратили внимание, что Анита Цой округлилась. Возможно, все дело в наряде.
"Мурзилки" переехали в вечерний эфир.

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