До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу

В шоу-бизнесе давно знают, что Анита Цой – не только высококлассная певица и талантливый предприниматель, но главное, широкой души и большого сердца человек. И она снова доказала это, доведя до слез своим поступком.

Когда началась пандемия и артисты, остались без работы, Аниты Цой взяла да и отравила коллегам несколько тысяч собственноручно закрытых банок с овощной консервацией и компотами. Просто чтобы поддержать, подарить маленькую радость, помочь пережить это непростое время вынужденной самоизоляции.

Закрутки от Цой звездам пришлись по вкусу настолько, что все стали просить артистку поставить их выпуск на поток. В итоге два года назад в продаже появилась первая партия "Цойкиных рецептов", которые полюбили Филипп Киркоров, Елена Малышева, Диана Арбенина, Анастасия Волочкова... И за столь короткий срок Анита Цой сделала фантастический рывок – она представляли свою органическую продукцию на Международном экономическом форуме Петербурга, смогла пробиться на полки главных магазинов столицы и даже открыть небольшой заводик у себя на участке, где теперь 90 процентов труда автоматизировано.

Подвести итоги этих двух лет Цой пригласила в ресторан абсолютно всех, кто работает с ней – от уборщицы, водителя, повара и технолога на заводе до юриста и концертного директора. Все были за общим столом, одной семьей, одной командой. Многие и представить не могли, что окажутся на таком мероприятии, со звездой такого уровня, которая будет собственноручно накладывать еду, наливать, дарить подарки, петь и приглашать с собой на танец. Это целое событие в их жизни! И оно прекрасно иллюстрирует душевные и человеческие качества Аниты Цой.

Рядом с Анитой Цой был и ее супруг Сергей Цой. Он не любит светские мероприятия и крайне редко появляется где-то. Но не поддержать жену в такой важный день не мог. И даже спел с ней дуэтом традиционную корейскую песню.

Столы – ломились, подарки – не заканчивались, песни – лились. И это, наверное, лучшее окончание високосного года.