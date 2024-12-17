С днем рождения, Аня: обнародовано последнее фото наложившего на себя руки мужа Седоковой

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Вторник 17 декабря

09:18Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой 09:12С днем рождения, Аня: обнародовано последнее фото наложившего на себя руки мужа Седоковой 08:54Дочь Заворотнюк после потери матери обратилась к отцу с неожиданной просьбой 06:20Шаляпин заговорил о детях от Волочковой 05:54Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым после ее дня рождения 03:09Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью 00:29Успенская до сих пор не выплатила судебный долг Киркорову 21:24Шаляпин публично вступился за Волочкову после нелестных слов Андреевой в ее адрес 19:12Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши 17:37Бизнес Москвы приближает Новый год: превосходя успех предыдущих лет 17:35Поймай Винни-пуха, если сможешь! Герои Союзмультфильма стали персонажами виртуальной игры 17:06Малайские медведи: как эти животные жили в Московском зоопарке 30 лет назад 16:39Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о новом возлюбленном разведенной Алсу 15:41Находившаяся на грани развода Кудрявцева показала помолодевшего мужа с дочерью 14:59Бузова и Майами сблизились в Минске 14:24На Московских ярмарках стартовала благотворительная акция "Подвешенный мандарин" 13:04Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника (продолжение) 11:18Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году 11:07"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак 10:42Киркоров продолжает полоскать Ивлееву после скандальной вечеринки 08:51Ведущая Екатерина Андреева резко высказалась об Анастасии Волочковой 06:19Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни" 06:08Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками 00:41Внебрачный внук Раисы Максимовны стал ее единственным наследником 21:29Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит 18:07ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году 15:28Успеть за 15 минут: рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу 13:01Бизнес Москвы приближает Новый год: от ретро-елок до хохломских сувениров 12:21Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам: "Такова жизнь" 09:21Как быстро сделать генеральную уборку к Новому году 03:14Оригинальная закуска на Новый год: салат с апельсином, креветками и авокадо 00:23Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой 21:18Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник 18:20Вредные мифы о загаре: 5 причин, почему не стоит бояться ультрафиолета 15:16Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой 13:32Ее любят все звезды: названо имя самого популярного композитора страны 12:10"Мертвые салаты": 7 самых вредных новогодних привычек 09:26Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина 06:41Фунчоза с курицей: рецепт азиатской кухни для быстрого обеда или ужина 03:28Анджелина Джоли рассказала, как потеря близкого человека повлияла на ее жизнь и актерскую карьеру 00:19Никита Кологривый обошел Леонардо Ди Каприо по популярности 21:56Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам 20:43Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги 18:54Бизнес Москвы приближает Новый год: "рождественский экспресс" от "Цветов и кукол" 17:33Музей героизма на ВДНХ даст возможность людям познакомиться с современными героями 16:49Конгресс БРИКС по деловому туризму – эффективная площадка для сотрудничества 16:25Москвичи приносят гуманитарную помощь участникам СВО и детям прифронтовых территорий 15:36Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось 15:29Подмосковье стало лидером в России по внедрению искусственного интеллекта в социальные проекты 14:58Тест: угадайте названия культовых советских фильмов о летчиках по фото актеров
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С днем рождения, Аня: обнародовано последнее фото наложившего на себя руки мужа Седоковой

С днем рождения, Аня: обнародовано последнее фото наложившего на себя руки мужа Седоковой
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Чемпион Латвии по баскетболу Янис Тимма развелся с Анной Седоковой в начале декабря 2024 года. Но чувства к сексуальной певице спортсмен сохранил. И даже поздравил ее с днем рождения. 16 декабря он опубликовал в соцсетях нежное видео, после чего спустился в подъезд и наложил на себя руки...

32-летний баскетболист сопроводил свой последний прижизненный трогательный ролик с участием Анны Седоковой и сына Гектора признанием в любви и сердечком. Как оказалось, это был прощальный привет Яниса – через несколько часов он свел счеты с жизнью. И навсегда остался молодым и красивым...

Тело баскетболиста обнаружили в центре Москвы на улице Сергея Макеева в бизнес-отеле, куда он заехал накануне своей кончины. Рядом с покойным лежал смартфон, а на заставке его была фраза "Позвоните Анне". И номер телефона звезды.

Почему Янис решил покончить с собой, что происходило в его голове – мы этого уже никогда не узнаем. Известно лишь, что Тимма тяжело переживал разрыв и не скрывал эмоций. В социальных сетях появлялись посты и трансляции, в которых он говорил о своей боли и даже упоминал суицидальные мысли. В итоге они, к сожалению, стали ужасной реальностью.

Столь страшного "подарка" на свое 42-летие Анна Седокова точно не забудет никогда. С днем рождения, Аня!..

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, латвийский баскетболист "Химок" Янис Тимма, игравший на позиции легкого форварда, был третьим мужем Анны Седоковой. Пара заключили брак 6 сентября 2020-го, а продлился он четыре года. В распоряжении "Дни.ру" есть последнее совместное фото Яниса и Анны. Оно было сделано незадолго до развода на светской вечеринке в ресторане высотки на Баррикадной.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По предварительным данным, тело Яниса Тиммы может быть отправлено на его родину в Латвию, в город Краслава, что на берегу Даугавы. Там, видимо, и похоронят не пережившего развода с Анной Седоковой спортсмена. У него остались сын от первой жены...

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2024, 09:12
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

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